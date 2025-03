Trump dice ahora que los indultos concedidos por Joe Biden son nulos

Por EFE

«Los indultos que el ‘soñoliento’ Joe Biden otorgó al Comité de Matones Políticos y a muchos otros, se declaran nulos, sin valor y sin efecto, debido a que fueron emitidos por un Autopen», escribió Trump en su red Truth Social

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los indultos concedidos por su antecesor, el demócrata Joe Biden, son «nulos» y «no tienen valor», ya que fueron firmados por lo que él denomina un bolígrafo automático (autopen). «Los indultos que el ‘soñoliento’ Joe Biden otorgó al Comité de Matones Políticos (en referencia al Comité del Congreso encargado de investigarlo), y a muchos otros, se declaran nulos, sin valor y sin efecto, debido a que fueron emitidos por un Autopen», escribió Trump en su red Truth Social la pasada madrugada. El actual presidente estadounidense sugiere además que Biden no conocía exactamente estos indultos que le fueron impuestos por sus asesores. «En otras palabras, Joe Biden no los firmó, pero, aún más importante, ¡no sabía nada de ellos!. Los documentos que eran necesarios para el indulto no le fueron explicados ni aprobados por Biden», agregó Trump.

Asegura que engañaron a Biden

«Él no sabía nada de ellos, y quienes sí los supieron podrían haber cometido un delito. Por lo tanto, quienes integran el Comité de Matones Políticos, quienes destruyeron y eliminaron TODA la evidencia obtenida durante su cacería de brujas de dos años contra mí y muchas otras personas inocentes, deben comprender plenamente que están sujetos a investigación al más alto nivel», subraya el presidente republicano. «Lo cierto es que probablemente fueron responsables de los documentos que se firmaron en su nombre sin el conocimiento ni el consentimiento del peor presidente de la historia de nuestro país, ¡el corrupto Joe Biden!», insiste Trump.

Antes de dejar el cargo Biden anunció su decisión de conmutar las sentencias de cárcel «desproporcionadas» impuestas a cerca de 2.500 presos que cumplen condenas por «delitos no violentos relacionados con drogas». Biden también conmutó también las penas de 37 de los 40 condenados a muerte a nivel federal, convirtiendo sus castigos en cadena perpetua, e indultó a su hijo Hunter, que estaba procesado por delitos de armas y fiscales y a altos funcionarios como Anthony Fauci el responsable de luchar contra la pandemia, entre otros.