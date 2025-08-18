Fuente Externa

Santo Domingo. El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó para el lunes primero (1ro.) de septiembre de 2025 el conocimiento de los expedientes TSE-01-0014-2025, correspondiente a un Recurso contencioso electoral de extrema urgencia contra las resoluciones números 15-2025 y 16-2025, ambas emitidas por la Junta Central Electoral (JCE) el pasado 3 de julio; y el TSE-01-0015-2025, referente a una solicitud de adopción de medida cautelar de extrema urgencia.

El recurso contencioso electoral de extrema urgencia y la solicitud de adopción de medida cautelar fueron interpuestos por los partidos Justicia Social (PJS); Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD), contra la Junta Central Electoral (JCE).

El aplazamiento para otorgar a los accionantes el tiempo necesario para citar o convocar a las partes a las que no pudo citar para las audiencias programadas para el 18 de agosto.

APLAZA PARA EL 25 DE AGOSTO

De igual forma, la Alta Corte fijó para el 25 de agosto de 2025 la audiencia de una Acción de Amparo por alegada violación de derechos fundamentales de participación política; desconocimiento de la democracia interna; trato discriminatorio; falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y violación de los estatutos del Partido Justicia Social (PJS).

Esta acción fue incoada por Rubén Darío Rodríguez Beato contra el Partido Justicia Social (PJS), representado por su presidente, Julio César Valentín Jiminián.