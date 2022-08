UAPA culmina exitosamente torneo deportivo

La Universidad Abierta Para Adultos (UAPA), culminó por todo lo alto el torneo deportivo en las disciplinas de Voleibol, Baloncesto y Softbol con 300 atletas.

Los cuatro equipos de voleibol femeninos fueron: UAPA, Villa Carmen, Los Frailes y San Lorenzo de Los Minas coronándose campeonas las chicas de Villa Carmen.

En baloncesto se enfrentaron UAPA, Club Mirador Las Américas, Los Falcons y Club Juventud María del Mar, siendo Los Falcones Campeones y Angelito el jugador más valioso de la justa con 25 puntos.

Los equipos de softbol participantes fueron: En el circuito A, UAPA, Marineros del Caribe, The Brothers y Los Faisanes, en el circuito B, Maquiteria, The New, Recreo Urbano y Team Alegría.

En la gran final se enfrentaron UAPA y The New Team coronándose campeón el equipo de UAPA 5 carreras por 3, siendo el pitcher ganador Osiris Ortiz y el jugador más valioso Enmanuel Mojica con dos cuadrangulares y 4 carreras empujadas.

La jornada fue coordinada por Dirección de Comunicación y Vinculación de la UAPA Recinto Santo Domingo, conducida por el doctor Luis Arguelles, y el magister Jacinto Paredes, Director de Extensión.

Ambos convocaron a los equipos para la jornada deportiva, incentivando la integración de la comunidad del sector y dar a conocer la presencia del colegio CEGES en la zona, así como la apertura de un próximo recinto de la Universidad.

El evento fue avalado por ASOPROSADO y el manager ganador fue Ramón Antonio Hernández (Guillen).