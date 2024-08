Por Narciso Isa Conde

Díaz Rúa y Rondón ya están, además de vivos, sueltos y ricos.Otros corrieron la misma suerte, y no pocos más, la van a correr.Funesto precedente ese descargo y la devolución de lo robado.

Gran burla al pueblo verde, después de tres años movilizado demandando cárcel para los corruptos y devolución de lo rodado.

Burla precedida de la traición de las facciones que, desde dentro del Movimiento MV, optaron por apoyar al PRM-Abinader y se esforzaron por identificar la corrupción solo con el PLD.

El sistema institucional es un gran fraude.

Puede Interesarle: El Gran Golpe a RD

El sistema judicial -Ministerio Público (MP), el Poder Judicial, tal y como están constituidos- son la impunidad. Sus bases constitucionales y legales así lo determinan.

El Estado, las élites capitalistas y el generalato inescrupuloso, son la gran corrupción y los delitos mayores.

La impunidad solo favorece a los ricos y a los integrantes de clase dominante-gobernante, incluidas las jefaturas de la partidocracia de todos los colores.

No hay cárcel –o solo la hay muy efímera y muy benigna para ese conjunto; y a los ex presidentes involucrados en estafas como la de ODEBRECHT, no les dan ni un pellizco.

Las cárceles son para los pobres, inocentes o culpables de delitos menores.

Las responsabilidades de Abinader y de la embajada estadounidense en estos resultados, son enormes.

Abinader es “enllave” de los empresarios más corruptos y corruptores. Su gobierno está robándose legal e ilegalmente la naturaleza para entregársela a ellos, a través de las APP Fideicomisos, las Megamineras y las violaciones a las áreas protegidas.

El control del Consejo Magistratura, Senado, Congreso, Altas Cortes, JCE, los aparatos de inteligencia, los archivos gubernamentales, los medios de comunicación del Estado, posibilitan influir y decidir para obtener otros resultados.

Abinader decidió incluso evadir responsabilidades en cuanto a la sanción del narco político del PRM y en su campaña, Aceptó presidir y liderar un sistema de complicidades.

Contribuyó a montar un régimen que ha reciclado la impunidad, garantizando sobre todo al gran empresariado, a las corporaciones transnacionales, al generalato delincuente, a la franja FU/PU-leonelista del PLD, a los capos de la narco-política… y hasta la cúspide danilista.

Los resultados son demasiado elocuentes.

ESTAFA CONSTITUCIONAL

DEMOSTRADO:

Aunque fuera independiente, el nuevo Procurador o la nueva Procuradora, eso no cambia las características y limitaciones de la PGR.

Tampoco la del Ministerio Público (MP).

Menos aún la del Poder Judicial.

Mucho menos la de todo el sistema que la rodea y condiciona.

PERO ADEMÁS:

El presidente que propone la “reforma” no es independiente.

El Consejo de la Magistratura está controlado por él y el PRM.

Entonces, está claro, clarito: su propuesta de “reforma” del MP es una burla, otra estafa política.

No cambia nada sustancial.

Es un formalismo.

Es, además, un sainete simulador.

Si con Miriam pasó lo que pasó, imagínese el lector.

Abinader quiere atribuir a esta manera de reciclar la impunidad y de cambiar las modalidades y beneficiarios de la corrupción, al hecho de que no tenía mayoría suficiente para aprobar la constitucionalización de un MP independiente.

La verdad es que esa seudo-reforma no soluciona el problema. Un problema que es estructural, sistémico, propio de la existencia de un Estado y poderes fácticos delincuentes; favorecidos por un ordenamiento constitucional e institucional, que es preciso abolir y reemplazar, para procurar un cambio radical en favor de la justicia, la democracia real y el bienestar social colectivo.