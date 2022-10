Por Valentín Medrano Peña

“Enciendo el televisor para ver películas con los niños y lo hago con temor. A diferencia de Hollywood creo que no están listos para ciertos temas y no parece haber manera de que no sean expuestos a escenas de lesbianismo y homosexualidad, y me pregunto: ¿Volveremos a ser nosotros?” (Twit).

No es un asunto de estar a favor o en contra de las preferencias sexuales, es solo saber conscientemente que para heterosexuales u homosexuales o cualquier otra denominación, eso tiene su edad, tiene su momento, tiene una necesaria madurez para decidir libremente sin incidencias ni tendenciaciones, sin adoquinamientos o publicidad.

Todo parece indicar que se santifica a la homosexualidad y el lesbianismo, que está de moda, que es algo bueno, que es lo normal, y eso es falso, es una preferencia marginal, algo contranatura, ya que lo natural es la preservación de la especie por la especie misma, que la especie humana se reproduzca naturalmente y para ello la normalidad la representa la relación sexual de un hombre con una mujer, todo lo demás es teoría tolerable.

Dibujos animados, Wow, hasta Vilma de Scoobie Doo devino en lesbiana. Películas infantiles de Netflix, Disney, Marvel y todos los demás acuden a esta práctica. Hollywood y el mundo del entretenimiento apuestan a la promoción del homosexualismo.

Ya no hay una película o dibujo animado que se resista a incluir en sus guiones las escenas de relaciones sexuales entre iguales.

Y los niños a expensas, sin filtros protectores, sin auxilio, sin orientación, expuestos y dirigidos a hacer nacer un globalizado Sodoma que nos distancia cada vez más de lo que fuimos y que promete finalmente hacer desaparecer la especie.

