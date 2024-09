Zajárova: RT previene la «‘zombificación'» global

RT

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha denunciado este sábado, en el marco de la cumbre de medios de comunicación de los BRICS, que los periodistas rusos fueron objeto de «un auténtico ataque informativo terrorista de EE.UU.».

«Ayer, los periodistas rusos fueron objeto de una agresión por parte de EE.UU., fueron objeto de un verdadero ataque informativo terrorista […]. No se trata de un accidente ni de un error, sino de una cadena de acciones planificadas a las que nuestros periodistas [… ] se ven sometidos año tras año desde hace varios años», declaró.

«Además de las monstruosas e infundadas declaraciones de carácter político que escuchamos ayer desde Washington en relación con los medios de comunicación que mencioné [RT, Sputnik y Rossiya Segodnya], y hace una semana también con otras estructuras mediáticas rusas, paralelamente se están produciendo agresiones físicas contra corresponsales», señaló.

Según la alta diplomática, «el silencio es inaceptable». «Todo lo que está ocurriendo estos días a los periodistas rusos y a las estructuras mediáticas rusas es un ataque que el Occidente colectivo está lanzando contra ellos, y podría ocurrirle a cualquiera de ustedes», indicó.

En este contexto, la vocera rusa instó a «mostrar el apoyo» no solo porque «son periodistas, no solo porque son periodistas de un país BRICS, no solo porque [… ] son estas megacorporaciones las que han estado cubriendo los BRICS y sus valores todos estos años», sino «en primer lugar porque se está cometiendo un delito contra ellos».

Detalló que se trata de un «ataque a la libertad de expresión», «un ataque a la profesión periodística» y «un ataque a la dignidad humana».

Medios rusos «forman una imagen objetiva de la realidad»

Asimismo, Zajárova expresó en una entrevista con RT que el canal previene la «zombificación» global. De acuerdo con la vocera, los medios de comunicación rusos presentan hechos que socavan el «mito de la propia exclusividad» de Washington y echan por tierra la ilusión de una «inexistente Pax Americana, formada por Hollywood, la comida rápida y el mercado de masas estadounidense».

«[Los medios rusos] forman una imagen objetiva de la realidad, centrándose en los verdaderos problemas, retos y victorias de la sociedad actual. No permiten que la gente se vuelva completamente adicta y ‘zombificada’ por los canales dominantes estadounidenses», subrayó.

La diplomática también añadió que Washington «ahora hace girar una nueva espiral de odio contra Rusia, alegando interferencia en sus asuntos, solo para espolear a este caballo muerto apodado ‘democracia estadounidense’, que esencialmente tiene secuestrada a toda la sociedad estadounidense».

EE.UU. ha acusado este viernes a RT de tener, supuestamente, vínculos con los servicios de inteligencia rusos. James Rubin, enviado especial y coordinador del Global Engagement Center del Departamento de Estado estadounidense, indicó que las nuevas sanciones contra RT serán «las más duras posibles» y tendrán un carácter «totalmente bloqueador».

La directora del grupo RT, Margarita Simonián, respondió en tono de broma a estas acusaciones, afirmando que todo este tiempo la emisión del canal se estuvo realizando desde el «cuartel general del KGB», la organización de seguridad estatal soviética, el Comité para la Seguridad del Estado.

«Y en serio: nos estamos quedando sin palomitas que devorar mientras vemos qué más se le ocurre al Gobierno estadounidense», escribió en su canal de Telegram.