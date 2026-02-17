Fuente Externa

Santo Domingo. – En lo que constituye otro contundente y decisivo golpe a las estructuras del narcotráfico internacional, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD) y de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), coordinados por el Ministerio Público, con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos (U.S. Southern Command), incautaron un importante cargamento de 2,049 paquetes (más de dos toneladas) de presunta cocaína, durante una operación conjunta y combinada desplegada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Los equipos operativos, apoyados por fuerzas aliadas, desarrollaron un amplio y riguroso dispositivo de vigilancia e intensa persecución aérea, marítima y terrestre, que permitió interceptar una embarcación tipo “Go Fast”, la cual se dirigía hacia costas dominicanas en actitud sospechosa, con varios individuos a bordo.

Tras más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido, las unidades actuantes lograron neutralizar la embarcación, de aproximadamente 30 pies de eslora, a varias millas náuticas al sur de las costas del referido municipio. En su interior fueron ocupadas 69 pacas, que contenían un total de 2,049 paquetes de la sustancia, envueltos en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos.

De acuerdo con los primeros informes, la lancha, equipada con dos motores fuera de borda de 150 caballos de fuerza cada uno, sin nombre ni matrícula, habría arribado a costas dominicanas procedente de Sudamérica, modalidad empleada por las redes criminales para intentar introducir grandes alijos de drogas al territorio nacional.

“Se trata del cargamento de mayor volumen confiscado en el interior de una lancha por vía marítima, lo que evidencia una vez más el firme compromiso del Gobierno de la República Dominicana en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado”.

Durante la operación fueron arrestados seis ciudadanos dominicanos, quienes serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas, por violación a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

La DNCD, con el firme respaldo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, los organismos de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, continúa fortaleciendo su capacidad operativa, logrando confiscar en lo que va del año 2026 más de 3.2 toneladas de distintas sustancias narcóticas, lo que reafirma el liderazgo de las autoridades dominicanas en el combate regional contra el tráfico ilícito de drogas.

Los paquetes ocupados fueron enviados bajo estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.