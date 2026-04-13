Condena de 20 años por supuesto abuso sexual infantil en Santiago

Poe PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenaron a 20 años de prisión a un hombre que supuestamente violó sexualmente, y en varias ocasiones, a una niña de 9 años de edad.

La sentencia, que declara culpable a Guillermo Jonael Taveras Castillo (Yonael), establece que el acusado cometió los hechos luego de que ingresara a la vivienda de la víctima, aprovechando la ausencia de la madre.

Conforme al testimonio de la víctima, corroborado por las evaluaciones de ginecología y psicología forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Taveras Castillo para cometer los hechos atemorizaba y amenazaba a la niña.

Basándose en todos los elementos de pruebas que obtuvo la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, el fiscal litigante Juan Elías Pérez estableció ante el tribunal que Taveras Castillo, además de lacerar la intimidad e integridad de la niña, le causó daños a nivel psicológico y emocional severos, que la obligarán a recibir soporte psicológico a largo plazo para superarlos.

El Ministerio Público sostuvo ante los jueces Juan Carlos Colón, Gladys de los Santos y Claribel Mateo que debía considerarse una pena justa, en coherencia con el ilícito probado.

El acusado fue encontrado culpable de violentar varios artículos del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, así como por transgresión de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, por cometer violación sexual y abuso físico, psicológico y sexual, en perjuicio de la víctima menor de edad.