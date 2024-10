Condenado a 20 años de prisión hombre violó sexualmente su nieto de ocho años

Por Julio Benzant Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO juliobenzant@gmail.com

Al acoger la solicitud del fiscal Ignacio Rojas, coordinador del Departamento de Litigación Definitiva de la Fiscalía en Santo Domino Este-Norte, un tribunal condenó a 20 años de prisión a un hombre, encontrado culpable en la violación sexual de su nieto de ocho años de edad, en un suceso ocurrido en Villa Faro, municipio Santo Domingo Este.

El condenado es Luciano de León Roa (a) Miguel, 57 años de edad, domiciliado en el residencial Inés, en el referido sector y municipio.

El justiciable fue encontrado culpable de incesto y violación sexual, en perjuicio de su nieto de ocho años de edad, cuyos datos son reservados por asuntos de Ley.

La condena fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.

Según el expediente, el 18 de enero del año 2024, el padre del menor presentó a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de la provincia Santo Domingo, poniendo en conocimiento de las autoridades, del ilícito penal del abuelo de su hijo, el ahora condenado.

Mediante la denuncia número 774, dijo que en fecha 12 de enero del 2024, fue a buscar a su hijo de ocho años, quien estaba en casa de sus abuelos y una vez allí, se percató que el menor estaba medio raro, y decidió llevarlo al médico.

Luego de ser evaluado, los médicos le dijeron que el niño había sido abusado sexualmente.

El denunciante, refirió, además, que el menor estaba silencioso y como no se comporta de esa manera, decidió hablar con el niño, quien le confesó que el ahora condenado (a) Miguel, le había hecho algo que hacen las hembras y los varones, y que no le gustó lo que le hicieron.

En un informe psicológico forense realizado al menor, este dijo lo siguiente “…él me llamo a su cuarto dique a sobarle los pies, mi abuelo Miguel bajo los pantalones, él se bajó lo pantalón, me acostó en la cama, me puso de espalda acostado boca abajo y me entraba el pene por el culo, eso me dolía. Eso fue muchas veces en su cuarto y cerraba su puerta por delante, él me dijo que no se lo diga a nadie; era siempre que yo estaba solo o sino me va a dar golpe…».

Con la denuncia del padre, y practicada al menor de ocho años un Informe Psicológico de Toma de Testimonio, evaluaciones médicas y psicológicas forenses, que pusieron en evidencia las lesiones sufrida, fue solicitada una Orden Judicial de Arresto del ahora condenado.

En virtud de la Orden Judicial número 973-2024-EMES-00918, fue arrestado la mañana del 22 de enero del 2024, el entonces acusado.

Posteriormente, mediante la Resolución Penal número 530-2024-SMEC-00242 del 28 de enero del mismo año, un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, le impuso al justiciable tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, para ser cumplida en la penitenciaría nacional de La Victoria.

En el juicio, realizado el dos de octubre del 2024, el tribunal compuesto por Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal (presidente), Vladimir Peña y José Leonel Asencio Quezada (miembros), encontró al encartado culpable en la violación del Artículo 332-1 de Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona el incesto.

También la violación de los Artículos 11, 12, 13,14, 15 ,16, 396 y 398 de la Ley 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y adolescentes.

Las costas penales fueron declaradas de oficio, por el imputado ser asistido por un abogado de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública.

La fiscal Yessica Martínez, de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de la provincia Santo Domingo, estuvo a su cargo las investigaciones y formulación de acusación al justiciable.

El fallo establece que el condenado cumpla la pena impuesta en la cárcel del 15 de Azua, y que la sentencia número 00376/2024 sea comunicada al juez de Ejecución de la Pena, para su cumplimiento.