Contralor destaca compromiso humano y financiero de la Coopecogral

Santo Domingo, D. N.– El contralor general de la República, Félix Santana García, valoró la labor desarrollada por la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de la Contraloría General de la República (Coopecogral), durante la celebración de su VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, al destacar los avances alcanzados por la institución tanto en el ámbito humano y social como en el financiero.

En su discurso, proyectado en pantalla a los presentes, Santana García resaltó que el año 2024 marcó un período de consolidación admirable en las operaciones de la cooperativa, fruto de un trabajo caracterizado por la responsabilidad, la disciplina y la visión solidaria que distingue a sus integrantes.

“Durante el año 2024, la Coopecogral demostró una consolidación admirable en sus operaciones. Los activos totales alcanzaron un balance de RD$251.3 millones, frente a RD$217.2 millones en 2023, evidenciando un crecimiento de RD$34.1 millones, equivalente a un 15.70% de aumento. Los resultados reflejan un respaldo tangible de la cooperativa hacia sus miembros, permitiendo mejorar su calidad de vida a través de préstamos accesibles y servicios múltiples ajustados a sus necesidades”, señaló el contralor.

Durante la sesión asamblearia, los participantes conocieron los informes correspondientes al ejercicio económico 2024, expuestos por el presidente del Consejo de Administración, Isidro González: “La cooperativa ha mantenido su enfoque en brindar facilidades crediticias y apoyo económico a los empleados asociados, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante las necesidades personales, familiares y profesionales de los mismos”, sostuvo González.

De su lado, el contralor Santana García también compartió palabras de motivación, gratitud y reconocimiento a todos los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y del Comité de Crédito de la cooperativa, bajo la coordinación de su gerente general, Marisol Mordán y el equipo que le acompaña.

“Este evento, esperado cada año con ansias por los colaboradores socios, constituye un momento propicio para mirar con orgullo lo alcanzado, valorar lo aprendido y continuar mejorando”, expresó el funcionario.

La actividad sirvió de escenario para la elección y renovación parcial de los órganos directivos, conforme lo establece la Ley 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas, la cual dispone que los consejeros tienen un plazo de siete días calendario para realizar la reunión de distribución de cargos del Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y el Comité de Crédito. La misma fue supervisada y validada por la técnica del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Bienvenida Román.

Previo al desarrollo de la asamblea, los delegados participaron en una jornada de capacitación sobre los principios del cooperativismo, la gobernanza institucional y la importancia del fortalecimiento de las estructuras internas para garantizar una gestión eficiente, transparente y orientada al servicio.

El acto, realizado en un ambiente de confraternidad y compromiso institucional, reunió a delegados, asociados y colaboradores que forman parte de esta entidad solidaria, así como representantes de otras entidades cooperativistas del país.

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de la Contraloría General de la República fue creada en el año 1999, e incorporada en el año 2003. Es una institución sin fines de lucro, que tiene como misión brindar servicios a todos sus asociados, elevando su nivel de vida en lo económico, social y familiar, promoviendo en ellos el sentido de solidaridad y ayuda entre todos sus miembros.