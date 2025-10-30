Cooperativa de los Integrantes de las Fuerzas Armadas impulsa la innovación y la inclusión social

Fuente externa

Con un firme compromiso hacia la transformación digital y la integración regional del sector cooperativo, la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los Integrantes de las Fuerzas Armadas (COOPINFA) celebró con éxito su Primer Congreso Nacional e Internacional COOPINFATECH 2025, bajo el tema central “Inclusión social y el uso de las tecnologías emergentes al servicio del cooperativismo.”

El evento, realizado en Punta Cana, reunió a más de 25 instituciones cooperativas nacionales e internacionales, junto a representantes del sector defensa, organismos de integración regional y líderes del movimiento cooperativo de América Latina y el Caribe, consolidándose como un espacio de reflexión, aprendizaje e intercambio de experiencias sobre los desafíos tecnológicos y sociales que enfrenta el cooperativismo moderno.

Durante el acto inaugural, el presidente del Consejo de Administración, mayor general Juan José Otaño Jiménez, ERD, destacó la relevancia de incorporar la innovación tecnológica en la inclusión social como pilares del desarrollo sostenible.

“El futuro de nuestras cooperativas dependerá de nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios tecnológicos sin perder los valores que nos identifican como sector solidario”, afirmó Otaño Jiménez.

El congreso contó con la participación, en representación del ministro de Defensa, teniente general Carlos A. Fernández Onofre, ERD, del viceministro de Defensa para Asuntos Militares, mayor general Miguel Ángel Rubio Báez, ERD, y del viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de aviación Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD.

Por parte de COOPINFA asistieron el vicepresidente del Consejo de Administración, general de brigada piloto Moltimer José de Jesús Eusebio, FARD; el secretario, contralmirante Julio Ángel Morales, ARD; y representantes de los órganos de Dirección y Control.

Asimismo, estuvieron presentes el fundador de COOPINFA, mayor general (r), Germán García León, FARD., y los primeros integrantes del comité gestor, la teniente de corbeta Amanda Duverge Cabrera, ARD., y la sargento Jhanna Montero Montero, FARD., junto a reconocidos dirigentes del cooperativismo regional, entre ellos Eufrasia Gómez Morillo, presidenta del Consejo de Administración de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA) y presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP); Xiomara Núñez de Céspedes, de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI); el doctor Luis Guillermo Coto Moya, de la CCC-CA; el señor Fernando Piedrabuena, de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC); y Lisandro Muñoz Jiménez, presidente de FENCOOPSEGUB, entre otros.

Durante las tres jornadas de trabajo, los participantes asistieron a paneles, conferencias y ponencias magistrales sobre inteligencia artificial, transformación digital, ciberseguridad, blockchain, realidad mixta y otras tendencias tecnológicas aplicadas al desarrollo cooperativo.

Entre las exposiciones destacaron:

“Retrospectiva del bienestar social de los miembros de las Fuerzas Armadas: Incidencia de COOPINFA en la actualidad”, por el mayor general (r) José Miguel Soto Jiménez, ERD.

“Gobernanza e inclusión social en el cooperativismo”, por Yanio Concepción.

“Megatendencias globales e innovación: el rol de las tecnologías emergentes en la evolución del cooperativismo”, por el Dr. Luis Guillermo Coto Moya.

“Ciberblindaje con inteligencia artificial”, por Gustavo Robert.

“Cambio radical: computación cuántica al alcance de tu cooperativa”, por Nydia Assaf, entre otras.

Como parte del acto, COOPINFA reconoció a diversas personalidades nacionales e internacionales por sus aportes al fortalecimiento del movimiento cooperativo, entre ellas la presidenta administradora del IDECOOP, Maritza López de Ortiz; Xiomara Núñez de Céspedes; Mabel Jiménez Miranda, de COLAC; y líderes cooperativistas de Paraguay, Uruguay y República Dominicana.

El COOPINFATECH 2025 marca un hito en la historia de COOPINFA, evidencia su compromiso con la educación, la innovación tecnológica y la integración cooperativa, en consonancia con su visión de construir un futuro más solidario, digital e inclusivo para todos sus asociados y para el sector cooperativo en general.