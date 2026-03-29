Coopozama reelige a Juan Hubieres presidente de su consejo administrativo

Por Amaurys Florenzan

Santo Domingo.-La Cooperativa de Transporte y Servicios Múltiples Río Ozama realizó su asamblea general ordinaria donde resultó reelecto Juan Hubieres del Rosario, presidente del Consejo de Administración de Coopozama.

Reunido en un hotel de la ciudad capital, Hubieres destacó que la asamblea coincide con la puesta en funcionamiento del Corredor Independiente, quien aprovechó para agradecer al presidente Luis Abinader, quien puso mucho empeño para su operación.

La Asamblea estuvo supervisada por Jenny De León, técnico del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), quien estuvo a cargo de la validación del proceso.

Durante la asamblea ordinaria de Coopozama se seleccionó sus órganos de dirección como: consejo administrativo; consejo de vigilancia y comité de crédito.

El presidente del Consejo Administrativo de Coopozama, dijo que la entidad tiene cuatro mil socios (4000), entre dueños de guaguas y carros.

Juan Hubieres expuso que con relación a los bienes, cuenta con un crédito de mil millones de pesos más varias propiedades.

Asimismo, destacó el rol de la unidad de los miembros de Coopozama para desarrollar la entidad a favor de todos sus miembros.

Plantea mesa para enfrentar crisis por guerra

El también presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, hizo un llamado al Gobierno a reunirse con el sector choferil para discutir el alza de los precios de los combustibles.

“Nosotros le planteamos al Gobierno que se haga una mesa para discutir el precio de los combustibles porque la clase media y los pobres no deben cargar con eso. El GLP aquí es un monopolio, el gas natural es un monopolio, entonces una sola persona se gana todo eso y cargan a la clase media”, expresó Hubieres durante la asamblea de la Cooperativa Coopozama.

El sindicalista afirmó que la clase media del país está muy cargada por el alto costo de la vida.

“No se puede presionar a la clase media, ni a los pobres. Estaremos a la espera de lo que diga el presidente (Luis Abinader) sobre el diálogo y luego veremos sobre el alza en los pasajes”, dijo el titular de Fenatrano.

Explicó que espera que se hagan los ajustes necesarios para evitar el aumento en precios de los pasajes. ‎