Coopnaprensa juramenta nuevos directivos

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- La reputada gremialista Mercedes Castillo, fue juramentada, junto a un equipo de valiosos dirigentes, como los nuevos directivos de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de la Prensa (Coopnaprensa).

Castillo asumió la presidencia del Consejo de Administración de la Cooperativa, en un acto en el que Ana Cecilia Mate se juramentó como presidenta del Consejo de Vigilancia, y José Turbi, como presidente del Comité de Crédito.

Los demás integrantes del Consejo de Administración, son Gabriel Cruz, vicepresidente; Dolores Alcala, tesorera; Wilson Guerrero, secretario; Luis Ruffin, vocal; Víctor Frías y Heriberto Paulino, suplentes.

Además de Marte, componen el Consejo de Vigilancia, Franklin Ferreras, secretario; Wilder Paez, vocal; Rolando Correa y Epifanio Caro, primer y segundo suplente, respectivamente.

Asimismo, junto a Turbi, completan el Comité de Crédito, Fabian Suero, secretario; Ireno Baez, vocal, y Ruddy Medrano, suplente.

Los nuevos integrantes de los organismos directivos de Coopnaprensa tomaron juramento después de sostener una reunión con Maria de la Cruz, asesora técnica de la institución; Francisca Ramirez, presidenta todavía en funciones de la entidad; Luis Garcia, del Consejo de Administración, y Olivo De León, presidente del Comité de Crédito.

Durante la reunión, los integrantes de los organismos se distribuyeron las diferentes funciones, y posteriormente se juramentaron.