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SANTO DOMINGO.– La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) desarrolló durante el fin de semana una amplia jornada de intervención que impactó a comunidades de varias provincias del país, llevando soluciones directas a familias en situación de vulnerabilidad y a diversas organizaciones sociales.

El director general de esta institución, Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó que estas acciones responden al compromiso del Gobierno de continuar fortaleciendo la asistencia social en favor de los más necesitados.

“Nosotros seguimos trabajando arduamente en todo el país, reafirmando el compromiso de seguir asistiendo a las familias que más lo necesitan, con el firme propósito de garantizar bienestar y esperanza en cada hogar”, declaró el funcionario.

Las acciones se llevaron a cabo en la región del Cibao, en Santiago y Piedra Blanca (Bonao), donde se realizó el techado y mejoramiento de vivienda de los esposos de bajos ingresos, Leonardo de Jesús Rodríguez y Miguelina Veras Almonte, quienes también recibieron enseres del hogar.

En el caso de Piedra Blanca (Bonao), la DASAC también impactó a miembros del Cuerpo de Bomberos con la entrega de enseres, fortaleciendo así sus condiciones operativas.

En la región Este, la institución ejecutó mejoras en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, además de entregar equipos y artículos esenciales. Asimismo, desarrolló acciones en San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.

En la región suroeste, la institución ejecutó operativos en el municipio de Paraíso, provincia Barahona, así como en San Juan de la Maguana. En el caso de Paraíso, fueron entregados electrodomésticos, enseres del hogar y raciones alimenticias a familias afectadas por un incendio, además de brindar apoyo al Cuerpo de Bomberos de esa demarcación.

En San Juan de la Maguana, la DASAC distribuyó enseres a la Casa Curial de la Catedral San Juan Bautista y desarrolló un operativo en la Gobernación Provincial, donde se entregaron canastillas y kits de alimentos crudos a mujeres embarazadas de comunidades vulnerables.

Edgar Augusto Féliz Arbona precisó que la institución que dirige continuará llevando soluciones integrales a las familias en cada rincón del país y fortaleciendo a las organizaciones sociales que desempeñan un papel importante en la sociedad, como los cuerpos de bomberos.