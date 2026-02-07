Fuente Externa

ELIAS PIÑA, REP. DOM.-La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), continúa llevando esperanza y dignidad a familias vulnerables, en esta ocasión amuebló un total 16 viviendas que fueron entregadas por la fundación del Padre Rogelio Cruz y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), en las provincias de Elías Piña y San Juan de la Maguana.

En la acción conjunta de esta institución que dirige Edgar Augusto Feliz Arbona, con el programa de Solidaridad y Asistencia Social de ETED, se logró impactar de manera directa a estos hogares que recibieron sus camas, juego de sala, comedor, nevera, televisores, estufa, cilindros de gas, abanicos, entre otros enseres del hogar.

En la provincia Elías Piña, las viviendas fueron entregadas en las comunidades de El Combano de Pedro Santana, El Memiso de Bánica, Sabana Mula de Higuerito, Sabana Larga, El Carrizal, El Guayabo y El Llano, beneficiando a familias que hoy cuentan con un techo digno, mobiliario completo y un nuevo comienzo para su desarrollo familiar.

Mientras que en la provincia San Juan de la Maguana, las viviendas fueron entregadas en el distrito municipal de Las Charcas de María Novas, donde seis familias fueron favorecidas con casas completamente equipadas, marcando un antes y un después en su calidad de vida.

El Padre Rogelio Cruz, que de manera constante coordina la construcción de viviendas en todo el país con el apoyo de diversas instituciones, destacó en esta ocasión el respaldo de ETED y de DASAC, resaltando que la articulación interinstitucional es clave para garantizar soluciones reales y sostenibles a quienes más lo necesitan.

De su lado, el subdirector de DASAC, Geraldo Vásquez, reiteró el compromiso de la institución que dirige Edgar Augusto Feliz Arbona, de respaldar iniciativas que promuevan la inclusión social y la protección de las familias en condiciones de vulnerabilidad.

Con estas acciones, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) reafirma el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader, de continuar llevando bienestar, esperanza y dignidad a los sectores más vulnerables del territorio nacional.