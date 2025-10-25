Defendamos la paz en el Caribe: ¡¡fuera la fuerza militar de Trump y su política de guerra del Caribe!!

Fuente externa

Desde la República Dominicana, las organizaciones políticas y sociales firmantes rechazamos categóricamente el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford que se suma a las fuerzas militares estadounidense que invaden El Caribe, ordenado por el belicista Donald Trump bajo el falso argumento de una “campaña antidrogas”. Este acto constituye una amenaza de agresión imperial, contra la soberanía de Venezuela, Colombia y otros pueblos del Caribe, poniendo en riesgo la paz y la estabilidad de toda la región.

El pueblo caribeño y latinoamericano no se deja engañar por la narrativa hipócrita de Washington. Estados Unidos utiliza el discurso del “combate al narcotráfico” para encubrir su política de guerra, dominación neo-colonial y saqueo. Lo que está en marcha no es una operación de seguridad, sino un intento de restaurar el control colonial sobre la República Bolivariana de Venezuela, debilitar los procesos de independencia y soberanía que florecen en Nuestra América y apoderarse de los inmensos recursos naturales de Venezuela.

Condenamos con fuerza la actitud lacaya de Kamla Persad-Bissessar, actual primera ministra de Trinidad y Tobago, que se pliega a los dictados del gobierno de Donald Trump y traiciona el principio del Caribe como Zona de Paz, proclamado por la CELAC. Su postura traidora y entreguista rompe la solidaridad histórica entre nuestros pueblos y facilita la agresión militar del gobierno de Trump en nuestras aguas.

Expresamos también nuestra solidaridad con el presidente Gustavo Petro y su familia, víctimas de sanciones injustas impuestas por Estados Unidos. Estas sanciones son un castigo político a su postura solidaria con Palestina, Venezuela, su firmeza en la defensa de la soberanía y autodeterminación de Colombia y la denuncia y el rechazo valiente contra las ejecuciones extrajudiciales de pescadores ordenadas por Trump a las fuerzas estadounidenses en el Caribe.

El Caribe jamás debe ser un escenario de guerra ni de sometimiento y si es implantada la guerra, será la tumba del decadente imperio del norte. Exigimos el respeto al Derecho Internacional, rechazamos toda presencia militar imperialista en nuestras aguas y exigimos el retiro inmediato de los buques, submarinos nucleares y portaaviones de Estados Unidos.

¡Venezuela no está sola!

¡Defendamos el derecho de nuestros pueblos a la autodeterminación, a la paz y a la soberanía!

¡Fuera las tropas de EEUU del Caribe!

¡El Caribe es y seguirá siendo Zona de Paz!

#YanquisGoHome

Firmado en Santo Domingo a los 25 días del mes de octubre del 2025 por:

/ Movimiento Caamañista -MC- / Movimiento Popular Dominicano -MPD- / Partido Comunista del Trabajo -PCT- / Frente Amplio -FA- / Partido Patria Para Todos -PPT- / Fuerza de la Revolución – FR- / Fuerza Boschista -FB- / Gentío Político Social -GPS- / Movimiento Rebelde -MR- / Asamblea de los Pueblos del Caribe -Capítulo Dominicano- / Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, inc. / Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela / Museo de la Dignidad / Movimiento de Campesinos Las Comunidades Unidas -MCCU- / Movimiento Mocano de Solidaridad con los Pueblos / Internacional Anti-Fascista -Capítulo Rep. Dominicana- / Acción Afro-Dominicana / Agenda Solidaridad, RD / Internacional Antiimperialista de los Pueblos -Capítulo Dominicano- / Alba Movimientos -capítulo RD- / CLOC Vía Campesina -capítulo RD- / Comité Patriótico “Francisco Alberto Caamaño Deñó /