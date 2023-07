Demanda al presidente Luis Abinader por desacato de sentencia

Fuente externa

Un ex coronel del Ejército de la República Dominicana interpuso una demanda en responsabilidad solidaria en concepto de daño patrimonial, por 50 millones de pesos contra el presidente de la República, Luis Abinader Corona y el Estado Dominicano, por incumplimiento de una decisión judicial definitiva que ordenó su reintegro en el cargo y el pago de los salarios dejados cobrar, y que fue opinada favorablemente para su cumplimiento, por el Ministro de entonces Máximo W. Muñoz Delgado.

El recurso fue incoado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por el ex oficial del Ejército, representados por los abogados Manuel Sierra e Ybo Rene Sánchez Díaz, alegaron en el mismo que el Presidente Abinader Corona y el Estado, están violando con su omisión la Constitución de la Republica en su artículo 148 y las leyes 41/08, 247-2012 y 107/13, en sus artículos, respectivamente, 91-91, 12-17 y 57-60, sin desmedro de algunos precedentes del TSA y el TC-RD, al no ejecutar la sentencia No. 432-2013, del 21 de diciembre 2013.

Según el auto del TSA, en mismo se ordenó emplazar al jefe del Estado, al Estado como persona moral responsable y al Procurador General Administrativo para que, en el plazo de 30 días, produzcan sus escritos de defensas sobre el fondo del recurso contencioso administrativo, ejercido por el ex oficial.

En la demanda del ex oficial alega que, desde el 2013, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Tte., General, Máximo Muñoz Delgado, basado en las opiniones jurídicas de del Ejercito de la Republica y el Ministerio de las FFAA No. 240-2014, envió el oficio No. 25468 de fecha 25 de agosto del año 2014, al presidente de turno, Danilo Medina Sánchez, solicitándole el reintegro del ex coronel, debido a que la sentencia era definitiva, debido a que le fueron violado con su cancelación sus derechos fundamentales, con lo cual solicitaba dieran cumplimiento a la sentencia del TSA, a la fecha desacatada por el actual presidente Luis Abinader Corona.

En su demanda afirman los abogados del oficial, procurando la ejecución de la misma intimaron y pusieron varias veces el presidente de la republica mediante actos de alguacil, y que a la fecha continua el desacatada, a pesar de que el presidente Abinader Corona, juro ante la biblia y la constitución cumplir y hacer cumplir las leyes y las decisiones emanadas de los tribunales del País, sin embargo, esta y sigue haciendo lo contrario, tal como recientemente lo manifestó el presidente el TC, Dr. Milton Ray Guevara en un discurso a la comunidad jurídica.

Sostienen los abogados en una nota difundida en los medios de comunicación, que ante el desacato de la sentencia de parte del Ejecutivo, Fernández Concepción, no le quedó otra vía que interponer una demanda en danos y perjuicios patrimonial a fines de que el actual Presidente cese en su desacato, y se apegue al respeto y la independencia de la justicia cumpliendo con la ley y el fallo de la sentencia, y que la misma es una decisión que alcanzó la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, tal como lo admitió en un oficio el ex Ministro, Tte. General, Ministro Máximo Muñoz Delgado, en las opiniones jurídicas de del Ejercito y el consultor jurídico del Ministerio de las en los oficios Nos. 240-2014 y 25468 de fecha 25 de agosto del año 2014, que envió al presidente de turno Danilo Medina Sánchez.

En tal sentido, el tribunal TSA ordenó emplazar mediante acto de alguacil, al Ejecutivo y al propio Estado como persona responsable, para que realicen defensa al fondo.

Asimismo, el ex oficial también, puso en mora al actual Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional para que en un plazo de 15 días para que ejecuten la sentencia en los salarios no pagados ordenados en la sentencia del 2013, pero estos tampoco han respetado el principio sagrado de la Constitución, ya que al parecer en el Ministerio la señora Candy Díaz Morfa, no cree en eso.

Atreves de sus abogados Sierra y Sánchez Díaz, el suspendido coronel, lamento que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo Dr. Antoniano Peralta, recientemente envió al Ministro Tte. General Carlos Díaz Morfa, pero que con el mismo no se ha hecho nada ya que el consultor jurídico en complicidad con la Generala Candy Díaz Morfa en el Ministerio, se niegan a obedecer el oficio no. 0617-2023, que les remitió el Dr. Antoliano Peralta diciéndole que debían cumplir lo ordenado por el TSA ya que la sentencia es definitiva.

Según en su nota de prensa dichos abogados de la defensa afirmaron, que esa acción de ambas partes, es abusiva y constituye un desacato a una decisión de un órgano judicial, en violación al artículo 148 de la Constitución y el artículo 57 al 60 de la Ley 107-13, que estatuyen sobre la obligatoriedad de ejecutar las decisiones judiciales definitivas.

Los juristas lamentaron que a pesar de que el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, se quejó acerba y públicamente en el discurso rendido ante el país, sobre que el Gobierno Central y las Fuerzas Armadas son las instituciones más incumplidoras de las sentencias, este presidente que ha propugnado por la independencia de la justicia, no acate las decisiones emanadas de los tribunales, siguen los desacatos deportivamente.

Los litigantes hicieron acopio de las declaraciones de Ray Guevara, quien dijo: “ En el Tribunal Constitucional reposa un total de 92 sentencias pendientes de ejecución, por parte de autoridades públicas y privadas. Resulta difícil de entender que, de esa cantidad, 58 casos de inejecución corresponden a instituciones del gobierno central, quienes deben dar el ejemplo”.

Los representantes legales de Fernández Concepción pidieron al TSA acoger en todas sus partes la demanda en responsabilidad solidaria por 50 millones de pesos, como reparación de los daños y perjuicios ocasionados al ex militar, quien fue cancelado en el gobierno de Danilo Medina a legadamente sin ninguna justificación.

El ex oficial también ha sido beneficiado con otras dos decisiones judiciales definitivas que han alcanzado la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que el Ministerio de las FFAA, pretende seguir omitiendo cumplir,

Finalmente se recuerda que los penalistas, Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez, llevaron sobre sus hombros la defensa de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno(PRM), que fueron sometidos en el pasado gobierno, desde luego, cuando estaban en la posición Y la defensa del presidente del Sector Agropecuario del PRM, Leonardo Faña, así como del expresidente de esa organización, ingeniero Ramón Alburquerque, del director de la Unidad de Prensa de la Presidencia, Daniel García Árchibal y el del director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), general Ramón Antonio Guzmán Peralta, entre otros.

PEPE GOICO, TAMBIEN DEMANDO POR ANTE EL TSA, AL PRESIDENTE ABINADER, AL ESTADO Y A 14 GENERALES DEL ESTADO MAYOR DE LAS FFAA, INCLUYENDO A SU ACTUAL MINISTRO CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA, POR 100 MILLONES DE PESOS, POR DESACATO.

Manuel Sierra también se le vincula proximidad con el expresidente de la República, Hipólito Mejía, y ser la defensa de uno de sus principales colaboradores, el coronel Pedro Julio Goico Guerrero, mejor conocido como Pepe Goico, quien también demandó al Presidente de la República, al Estado Dominicano y al Ministerio de Defensa por 100 millones de pesos, por inejecución de una sentencia que, al igual que en el caso anterior, adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y cuya audiencia está en proceso de conocimiento también por desacato de sentencia;