Derrota para Manuel Jiménez; Jhonatan Liriano es objetado y humillado por regidores del PRM, FP y PLD

Por Robert Vargas

El joven y dinámico periodista Jhonatan Liriano vivió el que probablemente sea el trago más amargo de su vida cuando fue humillado por regidores de los Partidos Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana que objetan su designación en el cargo de Director de Comunicaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

De paso, se trató de la peor derrota que ha tenido el alcalde Manuel Jiménez en su eterno y aparentemente “gratuito” enfrentamiento con el Concejo de Regidores, a cuyos integrantes ha llegado a tachar de vagos y de ser presuntos obstáculos en su gestión, a pesar de que estos le han aprobado todas sus iniciativas.

Ayer, Liriano y Jiménez parece que cosecharon una parte de lo que sembraron: el odio entre los concejales y la alcaldía.

Como consecuencia, el flamante portavoz del alcalde se vio claramente en apuros al tener que permanecer sentado y en silencio, mientras un grupo de concejales gritaban en su contra, y algunos le expresaban claramente su desprecio.

Otros, muy pocos, le respaldaron.

Quienes lo objetaban tienen la percepción de que Jhonatan Liriano usará las redes sociales y los medios de comunicación en los que trabaja para lanzar ataques en su contra, puesto que lo ven no como un funcionario del Ayuntamiento, sino como un simple servil de la Alcaldía (Jiménez), para atacarlos, incluso con mentiras.

Esas objeciones a Liriano por los regidores molestaron a la Secretaria General del ASDE, Jefa del Gabinete de Manuel Jiménez, quien no pudo ocultar su enojo al ver lo que sucedía ante sus ojos, sin poder impedirlo.

Un hecho histórico en el ASDE

Lo ocurrido ayer en el Concejo de Regidores del ASDE no tiene precedentes en esta institución, por tanto, es histórico. Fue la primera vez en que un funcionario designado por un alcalde es objetado, abochornado y humillado por concejales de todas las bancadas y, al final, el mismo se ve obligado a marcharse del lugar por la misma puerta trasera por la que ingresó, sin ser confirmado por los concejales.

Si aún después de la humillación aspira a ser confirmado en el cargo de Director de Comunicaciones del ASDE, deberá volver a sentarse en el mismo lugar, frente a los regidores y, si las tensiones no han variado, entonces la situación podría ser peor para él y su prestigio profesional se vería severamente lesionado.

Antecedentes

El rechazo a Jhonatan Liriano no fue casual, sino la consecuencia de una serie de acciones que estallaron incontenibles frente a las cámaras y el público que asistió a la sesión del Concejo y vio desde lo alto todo lo que ocurría, junto a un grupo de soldados expectantes y listos para intervenir si brotaba la violencia.

Liriano es un joven periodista vecino de San Isidro, que en las pasadas elecciones aspiró infructuosamente a ser electo diputado por la Circunscripción 3 de Santo Domingo Este en la boleta del Frente amplio.

Él ganó protagonismo y notoriedad pública por ser una de las cabezas visibles y de la Marcha Verde, que aglutinó el disgusto de una parte de la población contra el gobierno de Danilo Medina.

También se le asocia a las multitudinarias manifestaciones del año pasado en la Plaza de la Bandera, donde multitudes se concentraron para denunciar al gobierno de Medina por su presunta participación en un supuesto fraude electoral, que nunca fue demostrado.

La influencia social de Liriano estuvo y está marcada por su incidencia en las redes sociales y en los medios de comunicación donde es un”influncer” locuaz y siempre listo para confrontar con acidez a sus adversarios.

En ese ambiente de Marcha Verde y la Plaza de la Bandera fue compañero de trayecto anti peledeísta junto al ex peledeísta Manuel Jiménez, hoy alcalde de Santo Domingo Este.

La designación de Jhonatan Liriano por Jiménez

Casi un año después de asumir Jiménez la alcaldía del ASDE, la gestión este funcionario estaba, y aún lo está, sumido en una grave crisis derivada de su aparente incapacidad gerencial y de su persistente postura cerrada a escuchar a los demás y llegar a considerarse el centro del universo y el poseedor único de la verdad y la honestidad absoluta.

Así, la popularidad inicial de Jiménez se fue haciendo añicos al punto de que se derrumbó a un pírrico 15 %, y que él pronostica que, al final de su mandato, será de apenas 3 %, “porque lo está haciendo bien”.

Jiménez, a lo largo de su gestión, ha atropellado a los regidores a tal punto, que ya él ni se atreve a presentarse a la Sala Capitular para evitar escuchar expresiones duras de parte de los regidores y, en su defecto, envía en su representación a la Secretaria General, una bella y elegante morena siempre dispuesta a “ponerse los guantes” en defensa de su jefe.

En momentos en que la popularidad de Jiménez caía en picado, este llegó a considerar que todo estaba relacionado con la comunicación y habría puesto trabas a quien fuera su primera directora de comunicaciones para el ejercicio de sus funciones.

En un gesto de clara descortesía, en presencia de su Directora de Comunicaciones, Jiménez se quejó y reveló su malestar por la pobre efectividad de su comunicación con el municipio y, allí mismo, anunció la designación de Jhonatan Liriano como su vocero oficial.

Al día siguiente, se produjo una “hemorragia” en al Dirección de Comunicaciones y varios funcionarios renunciaron y se largaron, entre estas, la Directora de Comunicaciones.

Poco después, Jiménez designó a Liriano como su nuevo jefe de Comunicaciones.

El “pecado” de Jhonatan Liriano

Tan pronto asumió el cargo, Liriano comenzó a desplegar su estrategia de comunicaciones, la misma que le dio resultados excelentes cuando estaba en Marcha Verde y en la Plaza de la Bandera, olvidando que ahora él no era oposición, sino un funcionario del gobierno.

En poco tiempo adoptó el estilo de Jiménez y, en los medios de comunicación en los que trabaja y en las redes sociales, comenzó a decir medias verdades, o ,mentiras completas, que él suponía no tendrían consecuencias en el Concejo de Regidores.

Con sus intervenciones y frecuentes “tuits” y “post” pudo influir en un segmento de la población, pero no en los regidores que trabajaron duro en los barrios para ganar los puestos electorales.

La gota que rebozó la copa y, de paso, fue su gran pecado, surgió cuando Liriano tomó a los regidores como su blanco de ataque y, en un programa de la radio, culpó a los concejales de la grave crisis en la recogida de basura en Santo Domingo Este, porque estos, según dijo, se había tardado unos tres meses en aprobarle el estado de urgencia solicitado por Jiménez para resolver la crisis de la basura en la Circunscripción 2, que ahora es en todo el municipio.

Fue esa una mentira más grande que la Catedral, puesto que la urgencia le fue aprobada a Jiménez por los concejales en apenas unas dos semanas.

No solo eso, sino que los regidores aprobaron a Jiménez una transferencia de fondos por 144 millones de pesos.

Los concejales le aprobaron todo a Jiménez en tiempo record, pero Liriano, siguiendo la conducta de su jefe Jiménez, mintió de forma descarada.

Y ese fue su gran pecado. Ayer, pagó las consecuencias-

¿Qué fue lo que sucedió?

Aunque el responsable de la designación de los Directores de los Ayuntamientos son los alcaldes, la ley 176-07 obliga a que los regidores lo ratifiquen.

Eso es lo que históricamente se ha hecho en el ASDE. Todos los funcionarios que han sido designados por los distintos alcaldes han sido confirmados por el Concejo, generalmente con los votos favorables de todos los regidores, aunque algunos no estén de acuerdo. Después de todo, no puede hacer otra cosa.

En consecuencia, Jiménez envió al Concejo ayer su solicitud de que su pupilo fuera ratificado.

Pero quizás él desconocía que los regidores, en su escenario, estaban dispuestos a cobrársela bien caro a Liriano.

Este llegó por la puerta lateral trasera izquierda y se sentó en una silla a la espera de que llegara su turno en la agenda.

Aparentaba estar ajeno a lo que sucedía hundiendo su vista en la pantalla de su teléfono inteligente, probablemente revisando sus redes sociales y las de otros.

Sin embargo, llegó su turno, ocurrió un detalle simple pero que sirvió para prender la chispa que incendió la pradera:

A ninguno de los regidores les fue entregada la hoja de vida de Liriano por lo que ninguno conocían de sus capacidades para ejercer el cargo.

En toda la sala había una sola copia de esa hoja de vida, que no fue impresa “por problemas con la impresora”, algo ya clásico en el ASDE cuando no le pagan al suplidor de ese tipo de servicios.

Justo ahí comenzaron los debates y la sugerencia de que el tema fuera dejado sobre la mesa, mientras regidores del PRM, la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, disparaban dardos certeros que iban cargados de su desprecio al funcionario porque este había mentido en los medios de comunicación respecto de ellosw.

Además, todos estaban viendo allí no al periodista Jhonatan Liriano, sino al portavoz del alcalde, quien es tenido como enemigo abierto de la mayoría de los regidores.

La discusión alcanzó el climax cuando un regidor peledeísta tachó a Liriano de ser un presunto “arribista” que se la jugó bien en la Plaza de la Bandera y en Marcha Verde para ganar el puesto.

En ese momento, Liriano fue confrontado directamente y llamado por el pronombre “tú”, sin ninguna consideración.

las tensiones se dispararon, los ánimos se crisparon y la Sala Capitular estuvo a punto de convertirse en un escenario de peleas.

Al fondo, Jhonatan Liriano se levantó de su asiento, conversó con algunos empleados y regidores y se marchó, mientras en medio del bullicio se escuchó la voz del presidente del Concejo, Franklin Marte, quien gritó: “Se queda el tema sobre la mesa. Termina la sesión”.

Esto nunca había sucedido en el ASDE. Estamos avanzando.

Las próximas reacciones de los regidores frente a Liriano dependerán de cómo este maneje la crisis en los medios de comunicación y en sus redes sociales.

Por ahora, con Manuel Jiménez perdiendo una batalla en el mismísimo Palacio Municipal y con Liriano humillado, quedó al descubierto que, si el alcalde no deja de tener a los regidores como sus enemigos, a pesar de que estos le han aprobado todo lo que ha pedido, el resto del tiempo que le queda en el poder será un total desastre.

El regidor perremeísta Darío Batista ha admitido que esto está muy mal, y culpa de todo lo sucedido a Manuel Jiménez.

Por ahora, Jhonatan Liriano no es más que un Director de Comunicaciones de facto, que parece que no se ha dado cuenta que él es un funcionario y que ya no está en la oposición.

Ayer le puse como ejemplo a varios regidores el caso de la que fuera la más exitosa Directora de Comunicaciones del ASDE, Mildred Charlott, quien nunca confrontó a los regidores y tendió puentes entre estos y el síndico Juan De los Santos.

Hizo lo mismo con Juancito y los medios de comunicación, lo que quizás explique, en parte, que cuando aquel fue asesinado, el país entero lo lloró.

Liriano deberá decidir si mantiene los puños levantados contra los regidores, como lo hace Manuel Jiménez, o es el Director de Comunicaciones del Ayuntamiento, no del síndico.