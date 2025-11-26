Día de la No Violencia Contra la Mujer

Por María Hernández

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Se toma en cuenta cada año como una forma de denunciar la violencia de que son objeto las mujeres a nivel mundial.

El Día de la No Violencia Contra las Mujeres se comenzó a recordar desde el año 1981 por un movimiento feminista latinoamericano como una forma de conmemorar el asesinato en nuestro país de las Hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa quienes fueron asesinadas por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, el 25 de noviembre de 1960, como lo destacan medios nacionales e internacionales.

Esta conmemoración encuentra a muchos hogares dominicanos destrozados por los hechos de sangre que han afectado a las mujeres de distintos sectores de nuestro país.

Hace unos días, tres mujeres de diferentes edades dentro de las que se encontraba una niña de siete años, que gracias a Dios sobrevivió, fueron víctimas de los actos de barbarie que cometió contra ellas , sin piedad ni arrepentimiento, un ser humano sin corazón.

Sin importar los años a los que sea condenado, nunca pagará el daño que provocó a esas indefensas mujeres.

Otras han sido víctimas de feminicidios por parejas o ex parejas.

Familiares de mujeres de diferentes edades también han denunciado la desaparición de muchas de ellas por medios de comunicación y redes sociales.

El lunes 24 de noviembre el gobierno anunció una reducción de más de un 30 por ciento en los feminicidios, sin embargo, los hechos de violencia intrafamiliar y social en los que resultan afectadas las mujeres siguen produciéndose y las féminas continúan siendo las más afectadas.

Además, la ministra de Interior y Policía reconoció en esta misma fecha que hay siete territorios que se encuentran en rojo en el Mapa de Calor porque mantienen en dos dígitos los feminicidios.

En la actualidad, los hechos de violencia que han dejado como resultado a mujeres fallecidas, de manera trágica, involucra el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas y otras hierbas enajenantes por parte de los victimarios.

Desde hace décadas se reclaman castigos más severos para los que atentan contra la vida de las mujeres, sin embargo, esto no detiene las intenciones de los atacantes, muchos de los cuales evaden el castigo con su propia muerte.

El martes 25 de noviembre organizaciones políticas como el Partido de la Liberación Dominicana realizan una caminata desde el Metro de la Winston Churchill hasta la Procuraduría General de la República como una forma de llamar la atención ante los tantos feminicidios que se producen en nuestro país.

Esperamos que esta conmemoración mantenga viva la memoria de las Hermanas Mirabal quienes murieron defendiendo sus ideales patrios y su dignidad.