Digecac entrega remozado Triángulo Verde de la avenida Hípica

Fuente externa

Santo Domingo Este, La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac) dejó formalmente inaugurados este miércoles los trabajos de remozamiento y embellecimiento del Triángulo Verde de la avenida Hípica, en Santo Domingo Este, una intervención que transformará la experiencia visual y ambiental de miles de ciudadanos que transitan por la zona cada día.

El acto de apertura, fue encabezado por el director general de la institución, Dr. Rodolfo Valera Grullón, y el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio y la ingeniera Mitzi Lluberes, directora coordinación regional del MOPC.

Valera destacó los avances alcanzados por la Digecac en el último año y el impacto positivo que este tipo de obras representa para la comunidad.

“La recuperación y puesta en funcionamiento de este Triángulo Verde no solo marca el cierre de un exitoso año 2025 como institución responsable del embellecimiento de las carreteras del país, sino que evidencia que somos más que poda de áreas verdes y siembra de plantas ornamentales”, expresó Rodolfo Valera Grullón.

Sostuvo que esta obra demuestra una visión más amplia sobre las acciones que desarrolla la Digecac, formando parte de las mejoras del programa de gestión de la institución para impactar de manera más directa a las comunidades.

Mientras que el alcalde Dío Astacio agradeció a Valera por ser un aliado para que junto al Ayuntamiento de Santo Domingo Este buscar soluciones a las comunidades del entorno.

“Hoy es un símbolo lo que Embellecimiento nos está ayudando a entregar aquí”, dijo el funcionario municipal, tras destacar que la obra era reclamada por los comunitarios, a quienes instó a cuidarla.

El alcalde Dío Astacio, sostuvo que los ciudadanos deben tener un compromiso con la naturaleza y asumir en control de los espacios que les rodean, preservándolos y cuidándolos.

Detalles de la obra

El espacio verde, ubicado próximo al Hipódromo V Centenario, fue intervenido a finales de septiembre y concluido en diciembre. El rescate de este importante espacio familiar forma parte del compromiso institucional de embellecer las vías principales del país y crear entornos más saludables y agradables para residentes, peatones y conductores.

Los trabajos realizados incluyeron diseño y adecuación completa de la jardinería; colocación de cientos de plantas ornamentales, entre ellas crotones, violetas, tocadores y otras especies que contribuyen a mitigar el impacto ambiental; poda estructural de árboles y mejora del arbolado existente; instalación de nuevos bancos para el disfrute de la comunidad; diseño y construcción de pasarelas que permiten recorrer el área; colocación de grama para garantizar el crecimiento saludable de las plantas y la instalación de un Punto Verde.

Esta intervención se suma al paseo verde desarrollado en la isleta central de la avenida Hípica, que conecta directamente con el tramo elevado, inaugurado recientemente por el Ministerio de Obras Públicas, que conecta la avenida con la autopista Las Américas, complementando un corredor ecológico continuo en esta importante vía.

La bendición del acto estuvo a cargo del párroco Misael Batista Suárez, del Seminario San José, mientras que las palabras de agradecimiento por parte de la comunidad fueron pronunciadas por Camilo Fortuna, presidente de la asociación de juntas de vecinos del lugar.

Al acto asistieron, además, el coronel paracaidista Osvaldo Montero Mena, en representación del jefe de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), mayor general piloto Floreal Suarez Martínez, los subdirectores de la Digecac Elizabeth Burgos y Wilson Rodríguez, Eva Tavares, encargada de paisajismo RD-Vial, Francisco Toribio, director de operaciones de peajes RD-Vial, así como funcionarios de la institución, miembros de la prensa y otros invitados especiales.