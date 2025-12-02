Diputados avanza lectura del Código Procesal Penal hasta el artículo 331

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- El Pleno de la Cámara de Diputados inició este lunes el conocimiento del proyecto de ley orgánica que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, logrando leer íntegramente 331 artículos de 471 que lo componen, en una sesión que se prolongó por más de seis horas.

Previo a la lectura del Código, fue leído el informe favorable con modificaciones al proyecto de ley, emitido por la Comisión Permanente de Justicia, que preside el diputado de La Romana, Wandy Batista Gómez, recomendando el voto positivo para su aprobación.

En dicho informe, la Comisión explica que durante el estudio de la pieza legislativa recibieron a representantes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la República, Defensoría Pública, entre otros actores ligados al tema.

En el pleno, tanto la lectura íntegra del texto como los debates son procesos previos a la aprobación o el rechazo de un proyecto de ley.

El proyecto de ley fue introducido en el Senado de la República por los senadores Omar Fernández Domínguez, Antonio Manuel Taveras Guzmán, Cristóbal Venerado Castillo y Félix Bautista Rosario, y aprobado en esa a la del Congreso Nacional.

Al cerrar los trabajos legislativos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a sesión para mañana martes, a las 10:30 de la mañana, donde el pleno se propone culminar con la la lectura íntegra e iniciar los debates sobre el proyecto de ley orgánica que instituye el Código Procesal P