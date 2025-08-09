DNCD fortalece ofensiva contra el microtráfico: organismo decomisa más de 141 mil gramos de distintas drogas

Por Pedro Jiménez

Santo Domingo, RD.- En el marco del fortalecimiento de la ofensiva para atacar, perseguir y erradicar el tráfico de sustancias narcóticas, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, incautaron más de 141, 000 gramos de distintos estupefacientes, armas, dinero y otras evidencias, en operativos conjuntos, desarrollados durante los primeros días del mes de agosto.

En unos 66 allanamientos y cientos de operativos, las unidades operativas, arrestaron a 974 personas e incautaron 104, 010 gramos de presunta cocaína, 33, 099 de marihuana, 4, 333 de crack, 257 gramos de hachís, 155 de tusi, 7.40 de metanfetaminas, así como 70 pastillas de éxtasis para un total de 141, 863 gramos.

En las intervenciones, las fuerzas de seguridad, ocuparon ademas 05 armas de fuego, 21 cuchillos, 43 motocicletas, 247 celulares, 50 radios de comunicación, 02 chalecos antibalas, 106 balanzas, 06 tragamonedas, fardos de fundas, tijeras, envases, dinero en pesos y dólares, entre otras evidencias, utilizadas para el empaque y preparación de estupefacientes.

“Los agentes y fiscales, como parte de las estrategias conjuntas, han redoblado la ofensiva contra el microtráfico de drogas, golpeando y desmantelando redes en barrios y provincias de todo el pais”

“Los detenidos en esta nueva ofensiva contra el delito de tráfico de narcóticos, fueron entregados al Ministerio Público, para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violacion a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas”

Las autoridades han reforzado los operativos en contra del microtráfico, logrando incautar durante los últimos meses, más de seis millones de gramos de cocaína, heroína, marihuana, crack, éxtasis, tusi, metanfetaminas y otras sustancias.

Las operaciones conjuntas para atacar, perseguir y erradicar el tráfico y venta de drogas continuarán desarrollándose en todo el territorio nacional, como una forma de seguir llevando más tranquilidad y seguridad a todos los ciudadanos.