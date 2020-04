Por Robert Vargas

Esto no es un juego. Las pregunta es en serio: ¿Dónde se ha metido el alcalde electo de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez?

Desde hace unas tres semanas, (quizás unos días más), al hombre no se le ve ni en los centros espiritistas.

La última vez que se le vió en público, fìsicamente, no en las redes sociales, ocurrió cuando visitó al alcalde saliente Alfredo Martínez en el Palacio Municipal.

Desde entonces, el hombre que recorrió palmo a palmo el municipio en busca de respaldo popular para vencer a su adversario peledeísta, Luis Alberto Tejeda, ha marcado una extraña distancia de los munícipes y se ha vuelto inalcansable.

Incluso, la pasada semana quien se hizo cargo de encabezar una jornada de desinfección fue la Vice Alcaldesa electa.

Muchos tenían la creencia de que Jiménez estaría allí, pero se quedaron “oliendo donde guisan”.

Su proceder ha sido muy distinto al de su compañera del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, a quien se la ve en el Distrito Nacional haciendo contactos y en algunas actividades.

¿Estará enfermo? ¿Estará sano? ¿Se ha colocado lejos de su gente para evitar ser contagiado por el coronavirus? ¿Está en Santo Domingo Este? ¿En Cotuí? ¿Cuando dará la cara fìsicamente, no en las redes?

¿Saldrá desde donde está para asistir a la toma de posesión del 24 de abril?

Ciudad Oriental conversó anoche con un alto cargo del PRM sobre el paradero del alcalde electo.

–“¿Dónde está Manuel Jiménez?”, le preguntamos.

-“Hace mucho tiempo que él se fue para Cotuí”, me respondió.

-“¿Puedo publicarlo?

-“¡Claro que sí! ¡Él se fue para Cotuí desde que se reunió con Alfredo (Martínez)”.

Así, más o menos fue la conversación, aunque, a decir verdad, yo le agregué la siguiente especulación:

–“Entonces, si Manuel no aparece el Ayuntamiento estará en manos de Alianza País”.

-“Bueno, afirmelo”.

La vida de Manuel Jiménez, incluso si le da “una gripesita”, es de interés obligado para los habitantes de Santo Domingo Este, puesto que a partir del 24 de abril próximo él se convertirá en el nuevo líder del municipio. Será a partir de ese día la figura de mayor relevancia, muy por encima, incluso, de todos los regidores, de todos los diputados y de quien desempeñe las funciones de senador o senadora.

Un periodista amigo me comentó anoche que, según sus fuentes, Manuel Jiménez terminó la campaña electoral “muy agotado fìsicamente y se está recuperando”. Pero, eso es una versión.

Lo bueno es que se mantenga sano, robusto y con claridad total de pensamiento y en completo control de todas sus facultades puesto que le espera la nada fácil tarea de administrar un municipio que no parece que fuera bien conducido por las actuales autoridades.

En sus manos estará demostrar que hará todo lo que prometió durante la campaña electoral, incluso, en sus primeras acciones como ejecutivo municipal deberá dar señales hacia dónde irá.

A él ni a los perremeístas les luce hacer borrón y cuenta nueva, a menos que, desde el principio, tengan un discurso hacia afuera pero en los hechos hagan otra.

Si no hay procesamientos ni enjuiciamientos por parte de las nuevas autoridades contra algunos de los funcionarios salientes puede ser que ocurra una de las siguientes cosas:

a) Que Alfredo Martínez ciertamente siempre actuó con transparencia, manejó bien sus cuentas, no fue ni es un corrupto y que, por tanto, merece el reconocimiento y los aplausos del municipio;

b) Si Martínez ni ninguno de los suyos es procesado judicialmente porque nunca cometieron actos de corrupción, entonces, la campaña de Jiménez se fundamentó en “Fake News”.

c) Si encuentran en los archivos pruebas de corrupción y no actúan en consecuencia, entonces es posible que se decidiera “no tirar piedras para atrás” para formalizar una eventual alianza no declarada contra los anteriores enemigos políticos.

Esas son solo algunas de las cosas que tendrá afrontar Jiménez, por lo que deberá estar completamente sano.

Esto sin contar con que tendrá que leer muy bien la Ley 176-07, que él aprobó en sus tiempos de diputado peledeísta, para no pretender controlar al Concejo de Regidores, tal como lo hicieron El Cañero y Juancito.

Por ahí corren comentarios de lo que, supuestamente, se proponen hacer y de los que no hablaré aquí a la espera del 24 de abril.

De todas maneras, volvamos al principio, ¿Dónde rayos está metido el alcalde electo de Santo Domingo Este?

Puedo preguntarlo porque Jiménez, todo su gabinete y todos los regidores recibirán su paga con los impuestos que todos pagamos.