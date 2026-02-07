Fuente Externa

Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que durante el mes de enero del presente año logró normalizar un total de 20,950 clientes y eliminar unas 2,888 conexiones directas en diversos sectores dentro de su zona de concesión.

Edeeste señala que a través de la Dirección de Gestión de Pérdidas se ejecutaron 34,524 inspecciones, significando estas un gran impacto de cara a las acciones operativas que buscan la regularización de suministros y la recuperación de energía.

En ese mismo orden, la empresa distribuidora indica que se consiguió normalizar a otros 1,635 clientes dentro de mini proyectos ejecutados por la entidad con el apoyo de organismos de cooperación internacional.

La distribuidora agrega que, cada una de las ejecuciones hechas durante el mes de enero permitieron fortalecer el control técnico y comercial del sistema de distribución, siendo estas sustentadas en las eliminaciones de subregistros, inspecciones técnicas y comerciales, al igual que las correcciones directas en suministros irregulares.

También, la empresa manifiesta que, como parte de los trabajos realizados durante el primer mes de año, se levantaron 7,057 actas por irregularidad, contribuyendo así al fortalecimiento de la base legal y técnica que permiten la corrección de consumos y la recuperación de energía no registrada.

Según las estimaciones de la compañía eléctrica, las más de 34 mil inspecciones dejaron como resultado una recuperación total de energía de 593,232 kWh, impactando positivamente la sostenibilidad financiera y operativa de Edeeste.

Edeeste reitera su compromiso con la eficiencia operativa, la legalidad y la sostenibilidad del sistema eléctrico, reafirmando que estas acciones son esenciales para garantizar un servicio confiable y justo para todos los usuarios.

La empresa exhorta a la población a evitar las conexiones ilegales, ya que estas afectan la estabilidad del sistema, representan un riesgo para la seguridad de las comunidades y atentan contra el desarrollo del país.

Edeeste concluyó afirmando que continuará trabajando junto a las autoridades, líderes comunitarios y sus clientes en la promoción de una cultura de consumo responsable, energía legal y eficiencia energética, pilares fundamentales para un sistema eléctrico moderno, equitativo y sostenible.