El acoso de la alcaldía a la prensa en Santo Domingo Este

Por Rafael Castillo

Cada 5 de abril, la República Dominicana conmemora el Día Nacional del Periodista, recordando la valentía de José Núñez de Cáceres y su histórico El Telégrafo Constitucional. Se trata de una fecha consagrada por las leyes 5807 y 10-91 para honrar la búsqueda de la verdad.

Sin embargo, en Santo Domingo Este, esta efeméride encuentra al periodismo en una encrucijada: entre el orgullo por su crecimiento histórico y un presente marcado por tensiones en el ejercicio de la comunicación frente al poder municipal.

Hablar de comunicación en SDE obliga a mencionar a Robert Vargas. Pionero del periodismo digital local, no solo fundó Ciudad Oriental, sino que contribuyó a consolidar el uso de plataformas digitales como herramientas clave para la difusión de información y la fiscalización pública. Su trabajo impulsó a una nueva generación de comunicadores que hoy ejercen en un entorno más complejo.

Ese fortalecimiento del ecosistema mediático local también encontró respaldo en la gestión del fenecido exalcalde Juan de los Santos. Durante su administración, se promovió una relación de respeto hacia los comunicadores, bajo la premisa de que una prensa crítica contribuye a una gestión pública más transparente. Este enfoque dejó como precedente que la publicidad oficial debe servir como canal informativo hacia la ciudadanía, no como mecanismo de control.

En contraste, el panorama actual es percibido por algunos sectores como menos abierto. Se señalan obstáculos en el acceso a la información pública y preocupaciones sobre el uso de acciones legales contra comunicadores que cuestionan temas como la ejecución presupuestaria o procesos de contratación.

Asimismo, se han planteado críticas sobre posibles esquemas de distribución desigual de la publicidad institucional, lo que —según denuncias— podría afectar la sostenibilidad de medios locales independientes. También se mencionan cuestionamientos sobre el uso de recursos en estrategias digitales que no reflejarían plenamente la realidad del municipio.

Ante este contexto, el debate se centra en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo, incluyendo el acceso a información, la transparencia institucional y el respeto a la libertad de expresión.

En el mes del periodista, el llamado es a la responsabilidad y la perseverancia en el ejercicio informativo. La función del periodismo, como pilar de la democracia, sigue siendo esencial para la construcción de una sociedad informada y participativa.