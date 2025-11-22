ETED anuncia mantenimiento programado que afectará el servicio eléctrico en Elías Piña y Las Matas de Farfán este viernes
La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este viernes 21 de noviembre realizará un mantenimiento programado en la línea 69 kV San Juan II – Las Matas – Elías Piña, que incluye la sustitución de estructuras en malas condiciones.
Los trabajos están pautados de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., tiempo durante el cual se producirán interrupciones eléctricas de manera transitoria en comunidades de Elías Piña y en el municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan.
La ETED explicó que, debido a estas labores, también se verá afectada la Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez.
La entidad reiteró que este tipo de trabajos busca fortalecer la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional.