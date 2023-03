Exalcalde Alfredo Martínez “El Cañero” es mencionado en expediente “Operación Calamar”

Por Darwin Feliz Matos

El nombre del exalcalde por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el municipio Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, conocido popularmente como “El Cañero), ha salido a relucir en el caso de corrupción Calamar.

Según el imputado Ramón Emilio “Mimilo” Jiménez Collie, el entonces ejecutivo municipal de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, formó parte de la estructura desarticulada mediante la operación Calamar, la cual recaudaba fondos para la campaña del aspirante presidencial Gonzalo Castillo.

El Cañero fue el diputado más votado en tres ocasiones en Santo Domingo Este y luego se convirtió en alcalde de esa demarcación durante el periodo, 2016 al 2020 y quien es además miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Puede interesarle: Ministerio Público pone en marcha la Operación Calamar



Mimilo Jiménez, quien es uno de los principales delatores en el caso de corrupción Calamar, declaró esto durante el interrogatorio por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Durante sus revelaciones el imputado había confesado al ministerio público respecto a los pagos que se hicieron en el Ministerio de Hacienda por expropiaciones del año 2016-2020, que, “Sí, yo tengo conocimiento, eso se dio porque en una visita al ministro Donald Guerrero me comentó que se estaba haciendo una operación financiera con un señor que se llama Melvin, que era un señor que tenía que ver con casas de empeño y el Cañero, que era alcalde o algo que ver con la recogida de basura de aquel lado y él me dijo que el Estado tenía una deuda producto de la recogida de basura y que se la iba a pagar o se le había pagado una cantidad de dinero y que esa persona iba a aportar el 50% del monto del cobro de la deuda para campaña política”.

Jiménez agregó que “el ministro me dijo de la necesidad de más dinero para la campaña interna, estábamos en el año 2019 y que Gonzalo Castillo necesitaba más recursos. Y entonces yo le dije que Fernando Crisóstomo tenía los expedientes y entonces a partir de ahí el ministro de Hacienda Donald Guerrero me decía que necesitaba una cantidad de dinero. Lo que estoy diciendo es que primero surgía la necesidad de dinero para la campaña de Gonzalo Castillo y luego el ministro Donald Guerrero me hizo el requerimiento”.

Caso Calamar

Este viernes continúa la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los imputados en el caso Calamar.

En el caso anticorrupción figuran como principales encartados los exministros de Hacienda, Donald Guerrero, Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, de Obras Públicas, Gonzalo Castillo y otros importantes exfuncionarios de la gestión de gobierno del expresidente Danilo Medina.

Al grupo se le acusa de pertenecer a un entramado que desfalcó y estafó al Estado dominicano por más de 19 mil millones de pesos.

La audiencia había sido pospuesta en dos ocasiones y finalmente, inició el pasado miércoles, donde ambas partes estuvieron ante el tribunal por aproximadamente diez horas, la cual fue aplazada para este viernes.