Fellito Suberví afirma Rendición de Cuentas es el reflejo de una gestión eficiente, moderna y transparente

Santo Domingo.– Al valorar la Rendición de Cuentas del presidente Luis Abinader como una pieza fundamentada en la verdad y la transparencia, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, informó que durante el año 2025 la institución ejecutó obras y acciones estratégicas para fortalecer la producción, distribución y almacenamiento de agua potable en el Gran Santo Domingo.

Así mismo, el ingeniero Suberví destacó que lo expresado por el mandatario en la reunión conjunta de las cámaras legislativas, es una muestra de que la eficiencia administrativa y la innovación tecnológica se consolidan como pilares clave para transformar la calidad de vida de los dominicanos y reforzar la proyección del país en términos de desarrollo.

“El presidente Abinader nos ha trazado la ruta hacia un Estado moderno. En la CAASD, estamos alineados con esa visión, integrando tecnología con un moderno Centro de Monitoreo para que la gestión del agua sea tan avanzada y eficiente como el país que estamos construyendo”, puntualizó el funcionario.

El ingeniero Suberví indicó que, mediante la recuperación y ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, se incorporaron al sistema seis metros cúbicos por segundo, equivalentes a 136 millones de galones diarios, en beneficio de aproximadamente 1.8 millones de habitantes de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

En tanto que, Fellito Suberví señaló que la CAASD inició la rehabilitación del cien por ciento de los acueductos del Gran Santo Domingo, con el objetivo de superar los 500 millones de galones diarios en producción, impactando también al Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

“Durante toda esta semana estuvimos recorrido todos los sistemas que estamos rehabilitando; porque nos comprometimos y ya avanzamos en los trabajos para rehabilitar el 100 % de los acueductos del Gran Santo Domingo y de esa forma superar los 500 millones de galones diarios en producción”, expresó el director de la CAASD.

Señaló que tal como lo dijo el presidente Abinader en su rendición de cuentas, la CAASD implementa de manera exitosa el Plan de Zona, estrategia que incluyó la adquisición de 147 equipos en su primera etapa y el fortalecimiento de las brigadas técnicas, lo que ha permitido triplicar la capacidad de respuesta ante averías.

“Tal como lo expresó el presidente en su rendición de cuentas, estamos ante una etapa en la que el crecimiento económico debe sentirse en la vida diaria de la gente. Desde la CAASD asumimos esa responsabilidad traduciendo esa visión en obras concretas: más agua potable, más cañadas saneadas, barrios más dignos.

Esa es nuestra forma de sumar a la Meta RD 2036: que cada cifra que el país celebra tenga detrás una familia que vive mejor, ahorra más y puede mirar el futuro con un poco más de tranquilidad.”, explicó Fellito Suberví.

El director de la CAASD llamó a todos a los sectores a sumarse a la visión y el compromiso del mandatario: “Tal como dijo el presidente, la República Dominicana no se hereda, se construye. Seguiremos trabajando con la firmeza y la humildad que él nos exige, asegurando que cada gota de agua servida sea un reflejo de un gobierno que pone a la gente primero y que camina con paso firme hacia el 2036”.