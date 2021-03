Fiscaldom llama a los fiscales a mantenerse vigilantes en defensa de la institución y su independencia

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +252 Nuevos 243,778 Fallecidos: +12 Nuevos 3,191 Recuperados: 198,947 Activos: 41,640

Al celebrase hoy el “DIA NACIONAL EL MINISTERIO PUBLICO”, en homenaje al Patricio Francisco del Rosario Sánchez, en el día de su nacimiento, quien fuera el primer Fiscal de la naciente Republica, que junto a Juan pablo Duarte, Ramón Matías Mella y otros próceres, contribuyo a construir y defender desde el estrado, lo cual motiva a la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom), a lanzar un llamado a la sociedad civil y al superior Gobierno, para que juntos apoyemos y fortalezcamos este órgano constitucional del Sistema de Justicia dominicano, que lo es el Ministerio Publico.

Hoy que el Ministerio Publico vive una nueva etapa, iniciada bajo la dirección de la excelsa Magistrada Mirian Concepción German Brito, los Fiscales del país estamos confiados en que, con sus conocimientos de las leyes y su ejercicio aquilatado en la academia, como en los estrados, y como conocedora de la importancia de la carrera dentro del sector justicia, nos abocamos a grandes transformaciones positivas en la vida institucional, lo que significa un gran soporte para el cumplimiento de los derechos adquiridos de los miembros del Ministerio Publico, contenidos en el la Ley 78-03 (Estatuto del Ministerio Publico), subrogado por la Ley Orgánica 133-11 (Art. 110) y su Reglamento de la Carrera, y que hemos requerido su implementación a todas las administraciones de la PGR que hemos tenido, desde el 2003 a la fecha, gestiones que han resultado infructuosa, y es elemental cumplirlo, ya que estos derechos constituyen una deuda histórica con los miembros del Ministerio Publico y su personal auxiliar o colaboradores, que hasta el sol de hoy no se han cumplido mínimamente.

Y al celebrar nuestro Día del Ministerio Público, junto al día del natalicio de Sánchez, nos invita la conciencia colectiva a mantener en alto la bandera de lucha por los derechos al interior del Ministerio Publico, siempre procurando las mejores fórmulas de entendimiento armonioso a lo interno. Sabemos de la preocupación y disposición de nuestra Honorable Procuradora General en lograr los recursos para cumplir con estos. Mas, es importante señalar que los Fiscales hemos sido estoicamente pacientes, a la espera de la pronta ejecución de los derechos consagrados en la Ley a nuestro favor. Y creemos que ya está bueno, que llego el momento de accionar conforme nos permite la ley, hemos de prepararnos para procurar en la esfera de los Tribunales del orden administrativo y/o constitucional, lo que por derecho nos corresponde y que por más de una década nos ha sido negado, sin justificación real alguna.

Mientras hemos visto impasible, como se han distorsionado los salarios y elevado los de algunos funcionarios de la institución, que sobrepasan con creces a los de los Fiscales, que son los que día a día dan su vida por la institución en la lucha contra el crimen organizado, en las Fiscalías y Procuradurías, sin mencionar que, por encima de valioso empleados de vieja data, se colocan a otros con salarios exorbitantes, cuya práctica nefasta ha constituido una ofensa y desmoralizan a los buenos servidores públicos que tenemos; lo que obliga a que frente a eso, se imponga la buena acción de la Honorable Magistrada German Brito, dando un giro radical a esa mala práctica, que violenta escalafón y crea malestar interno.

De manera general estamos conscientes de que la estructuración y profesionalización del Ministerio Publico es un proceso en transformación constante, así como también los derechos humanos vinculados al ejercicio de la función del Fiscal por igual son progresivos, y a los temas puntuales de igualdad salarial de Jueces y Ministerios Públicos, conforme lo establece la norma, desde la anterior Ley 78-03 a la actual Ley 133-11, así como demandar al Poder Ejecutivo cumplimiento de entrega del monto presupuestario, equivalente al 1.44 % del presupuesto para el ministerio Publico, conforme a la ley 194-04 del 22 de julio del 2004, promulgada el 28 del mes de julio del mismo año, y que entro en vigencia el 1ro de Enero del 2005; mediante la cual se estableció, recogiendo lo que decía la 78-03, la “autonomía presupuestaria y administrativa de la Procuraduría General, el Ministerio Publico…”; resultando que por falta de acción y dependencia de la Procuraduría, se ha aprovechado históricamente del Ejecutivo, pues nunca se ha proporcionado a la institución lo que corresponde por Ley, y lo más cercano recibido ha sido un 0.86%; por lo que entendemos que si se quiere “un Ministerio Publico independiente”, el superior Gobierno debe proporcionar al Ministerio Publico los recursos necesarios para operar y cumplir, y el honorable Consejo Superior del Ministerio Publico, cumplir su rol, para ayudar a viabilizar esas tareas de demanda de mayores recurso, no dejando sola a la Procuradora.

Existen del mismo modo, entre otros temas de vital importancia para la dignificación de las funciones realizadas por los fiscales en nuestro país, un rezago histórico de la institución y la Carrera del Ministerio Publico, lo cual se debe a la forma desvergonzada y flagrante en que otras gestiones han dado demostración de incumplimiento de las leyes y la Constitución, las cuales establecen prerrogativas en cuanto a los aspectos salariales, ascensos, escalafón, realización de los concursos, bono vacacional, bono anual y por desempeño, (así, como ocurre en nuestro más cercano símil, el Poder Judicial y otras entidades), así como otros derechos establecidos tanto en la Ley 133-11 (Orgánica del Ministerio Publico) y el Reglamento de Carrera del Ministerio Publico, inclusive aquellos derechos adquiridos plasmados en la Ley 78-03 o Estatuto del Ministerio Publico, y que constituyen demandas insatisfechas por más de una década. Y eso tiene que cambiar!

De manera puntual nos interesa hacer un resumen de aquellos puntos que consideramos se deben abordar en la actual gestión para realizar el cambio que requiere el Ministerio Publico y fortalecer la Independencia deseada, a saber:

1.- El establecimiento de un Salario competitivo dentro del Sistema de Justicia, lo que es decir Igualdad Salarial de Jueces y Fiscales, de acuerdo cada nivel. Lo que se hace de urgente cumplimiento, así como de lo que establece el Reglamento de la Carrera del MP, en aplicación de la LOMP 133-11, en cuanto a la revisión salarial, “lo cual debe hacerse de manera obligatoria a más tardar cada dos (2)…” Pues un MP bien atendido, es una garantía de mayor pulcritud y mayor entrega a su servicio.

2.- El establecimiento de las remuneraciones de Bonificaciones establecidas en la Ley y el Reglamento, tales como el Pago del Bono Vacacional, el pago del Bono Anual y de Desempeño, que nunca se ha realizado. Realizando las Compensaciones accesorias por gastos de representación/vehículos, etc. para los miembros del Ministerio Publico, o bien el inicio de gestiones para dotarlo de las facilidades reales para el uso de las exenciones impositivas para importar un vehículo que le otorga la ley cada cinco años.

3.- Un punto prioritario y urgente para ser trabajado es el Escalafón de la Carrera del MP, conforme a una evaluación seria, justa, de tiempo, desempeño y formación, que garantice la movilidad institucional y que valore la meritocracia a lo interno, y no el amiguismo o grupismo con visión clientelar, como se ha hecho costumbre. Sin dejar de señalar que esta situación pone en riesgo la labor Fiscal objetiva, amén de que, en el caso de los Fiscalizadores, la institución lo está explotando, consiente o no, al dos y hasta al tres por uno, sin que estos puedan quejarse ante sus superiores, y peor aún, sin que la institución le remunere aun en forma de compensación o incentivos, por la labor rendida en esos niveles que no le corresponde. Y lo cual estanca por demás el desarrollo de la Carrera.

4.- También de Importante el tema de los Concursos y la ocupación de plazas interinas vacantes, que en cualquier rango deben contar con especificaciones y delimitaciones. Entendemos que las suplencias deben ser por determinado periodo y no eternizarse, por lo que el CSMP debe abocarse a convocar de manera urgente los correspondientes Concursos, en la medida se van presentando, evitando acumular plazas, lo cual se presta a distorsiones.

5.- Se hace menester que los derechos al porte y tenencia de por vida un arma de fuego para los miembros del Ministerio Publico, contenido en la Ley Orgánica y ratificado por Sentencia 00135/20 del 13-5-2020, del Tribunal Constitucional;

6.- Aplicación urgente del Plan de Retiro, Pensiones y Jubilaciones del MP, lo que obliga acelerar el Reglamento que lo ha de normar. Lo cual contribuirá a evitar que cientos de miembros del Ministerio Público languidezcan a causa de enfermedades profesionales, se retiren o fallezcan sin una respuesta digna de su institución. Por lo que saludamos la creación de una Comisión que a tales fines habrá de producir el ordenado Reglamento de su operatividad, en la cual asumimos nuestro compromiso.

Confiamos en que este Día del Ministerio Publico y ante la sabia defensa de los postulados de la Patria que siempre pregonó y ejerció el Patricio Francisco del Rosario Sánchez, sirva para lograr que la independencia del Ministerio Público sea respetada, evitando la intromisión de manera definitiva, de la política y los sectores de poder económico en su seno, otorgándole los recursos que necesita y que la misma Ley ordena y “hasta un chin más”. Nuestros votos de confianza hacia nuestra Procuradora General y el deseo de que se cumpla con la Ley Orgánica, no solo para “machacar y vilipendiar” a los Fiscales, sino para justipreciarlos y entregarle lo que le corresponde por derecho.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

DE LA ASOCIACION DE FISALES DOMINICANOS FISCALDOM