Fiscalía SDO desmantela laboratorio clandestino que se dedicaba a la falsificación de cigarrillos y bebidas alcohólicas

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO .- El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste desmanteló un laboratorio clandestino que se dedicaba a la falsificación, producción, almacenamiento, distribución y comercialización de cigarrillos y bebidas alcohólicas en el Distrito Municipal Las Guáyiga, del municipio Pedro Brand.

La solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, presentada por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, en contra de los hermanos Juan Carlos y Martín Alejandro Genao Dorrejo, señala que los imputados fabricaban cigarrillos y productos derivados de alcohol sin los permisos y la licencia requerida para este tipo de actividades

El expediente investigativo a cargo de la Unidad de Casos Complejos, instrumentado por los fiscales José Lenin Hernández y Ramón de la Rosa, detalla que los imputados fueron arrestados luego de la realización de una labor de inteligencia coordinada con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Departamento de la Policía Nacional (DICRIM).

Durante el allanamiento ejecutado con la orden judicial núm. 2025-TAUT-00418, se ocuparon un total de cuarenta y un mil ochocientos (41,800) unidades de cigarrillos, Rojos con características de falsificación y trece mil ochocientos veinticuatro (13,824) botellas de alcohol de diferentes marcas y tamaños.

También fueron incautados varios equipos y maquinarias, además de materia prima, etiquetas y cajas que eran utilizadas para la elaboración y embalaje de dichos productos.

Los justiciables figuran como los propietarios de la compañía de tabaco Inert G, SRL., y Destilados y Licor Universal, desde donde operaban de manera irregular en un terreno baldío dentro de una nave industrial.

El Ministerio Público ha sometido a la acción de la justicia a los encartados con la calificación jurídica provisional, por éstos haber violado varios artículos de la Ley General de Aduanas, el artículo 124 de la Ley General de Salud No. 42-01, la Ley No. 11-92, Código Tributario, Ley No. 17-19, para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados y los artículos 2, 5.5, 5.13, 30.2, 30.7, 31, 34.1, 35, 40.3 y 42, 265 y 266, del Código Penal Dominicano, además de la No. Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado Dominicano y el Ministerio de Salud Pública.

La audiencia de solicitud de medida de coerción está pautada para el 19 de febrero del año en curso.