Por Omar Liriano

Santo Domingo.– El titular de la Secretaría de Salud del partido Fuerza del Pueblo (FP), doctor Ramón Alvarado, denunció que el sistema de salud dominicano enfrenta serias debilidades estructurales debido al abandono de la atención primaria, al revelar que el Servicio Nacional de Salud (SNS) apenas destina un 12 % de su presupuesto a ese nivel de atención, pese a que lo recomendable sería al menos un 30 % para garantizar prevención y cobertura efectiva a la población.

Al ofrecer la posición oficial de esa organización política frente a la narrativa presentada por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sobre el sistema de salud, Alvarado afirmó que la realidad que viven diariamente los dominicanos dista mucho del panorama descrito por las autoridades, ya que los ciudadanos continúan enfrentando servicios fragmentados, limitaciones en la atención y dificultades para acceder a servicios oportunos y de calidad.

El dirigente político sostuvo que, contrario a lo planteado por el Gobierno, la Estrategia de Atención Primaria no ha sido fortalecida durante la actual gestión, sino que evidencia un abandono significativo en los centros de primer nivel, que deberían constituir la puerta de entrada del sistema sanitario.

En ese sentido, explicó que alrededor del 60 % de los centros de primer nivel son atendidos únicamente por médicos pasantes, mientras que el 70 % de las farmacias de estas unidades carecen de tarjetas de control de inventario para el seguimiento de medicamentos, situación que limita una adecuada gestión de los insumos y afecta directamente a los pacientes.

Asimismo, señaló que el 30 % de estos centros no dispone de equipos médicos adecuados y el 45 % presenta limitaciones de espacio físico, condiciones que reducen su capacidad para ofrecer servicios básicos de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno en las comunidades.

Alvarado también cuestionó la forma en que el Gobierno presenta como logros las cifras de consultas y estudios realizados en hospitales, indicando que presumir millones de consultas o análisis de laboratorio no refleja necesariamente eficiencia del sistema, sino que evidencia las debilidades de una política preventiva que debería evitar que las enfermedades avancen hasta requerir atención especializada.

El titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo criticó además lo que calificó como un modelo de “inauguraciones incompletas”, en el que se entregan infraestructuras hospitalarias sin el equipamiento necesario, con personal insuficiente o con fallas estructurales que afectan su funcionamiento.

Entre los casos citados mencionó el hospital San Vicente de Paúl, que presenta filtraciones, desprendimientos de techos y equipos dañados; el hospital Ramón Matías Mella, en Dajabón, que aún no ha sido concluido ni equipado; el hospital Simón Striddels, en Azua, cuyo techo colapsó durante su proceso de remodelación; y el hospital Dr. Teófilo Hernández, en El Seibo, cuyo presupuesto pasó de 39.8 millones a 629 millones de pesos, situación que, según afirmó, requiere explicaciones claras por parte de las autoridades.

Durante la lectura del documento, Alvarado indicó además que la narrativa oficial del Gobierno omite temas críticos para la salud pública nacional, como la ausencia de una política integral para reducir la morbilidad y mortalidad provocadas por los accidentes de tránsito, así como las denuncias relacionadas con irregularidades y escándalos que han afectado distintas áreas del sistema sanitario.

Para la organización opositora liderada por Leonel Fernández, se hace necesaria una reorientación profunda de las políticas de salud, enfocada en fortalecer la atención primaria, mejorar la prevención de enfermedades, garantizar la continuidad de los servicios y asegurar que las inversiones públicas se traduzcan en beneficios reales para la población dominicana.