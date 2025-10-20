‘Fuego cruzado’ entre Petro y Trump: todo sobre la nueva escalada de tensiones

RT

Las tensiones entre Colombia y EE.UU. siguen en aumento. Aunque los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro ya han atravesado varias crisis diplomáticas durante este año, sus encontronazos en redes sociales han subido de nivel en relación al narcotráfico y la presencia militar de Washington en aguas del Caribe.

Desde el pasado mes de agosto, EE.UU. desplegó su fuerza militar en aguas cercanas a Venezuela y Colombia y, a partir de ese momento, comenzó a realizar ataques contra embarcaciones que presuntamente iban cargadas de sustancias ilícitas con destino a ese país.

Las operaciones, que ya llegan a 7 y han dejado al menos 32 fallecidos, fueron calificadas por el mandatario colombiano como «asesinatos», puesto que considera que se hace un uso de la fuerza desproporcional y dirigido hacia personas indefensas.

El viernes, Trump confirmó el ataque dirigido a un narcosubamrino en aguas caribeñas. Según indicó, en la embarcación, cargada «principalmente con fentanilo», iban 4 «narcoterroristas», 2 de los cuales fueron abatidos, y los 2 restantes «están siendo retornados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento».

En respuesta, Petro aseguró que su connacional sería recibido en el país. «Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes», escribió en redes sociales.

EE.UU. «ha cometido un asesinato»

Poco después, el mandatario colombiano hizo eco de un reporte mediático que aseguraba que otro de estos bombardeos, perpetrado el 15 de septiembre, se habría realizado en aguas territoriales de Colombia y le habría quitado la vida a un colombiano.

«Funcionarios del Gobierno de EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales», publicó el presidente en X, indicando que la embarcación «estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba». «Esperamos las explicaciones del Gobierno de los EE.UU.», subrayó.

«Quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa», señaló el mandatario en otro tuit, instando a la Fiscalía a que actué «de inmediato» y a que se otorgue protección a los familiares de la víctima.

Petro también solicitó «asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad y Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y ante la Justicia de los EE.UU.». Así se refirió a los informes de que dos hombres de ese país insular, situado al noreste de Venezuela, habrían muerto a mediados de octubre en un bombardeo perpetrado por militares estadounidenses en el Caribe.

«Líder del narcotráfico»

Horas después, Trump arremetió contra Petro, afirmando que es un «líder del narcotráfico», y anunció que todos los pagos por parte de EE.UU. a su país se detendrán. «A partir de hoy, ni estos pagos ni cualquier otra forma de pagos o subsidios seguirán siendo enviados a Colombia», dijo. Asimismo, lo calificó como un «líder con baja popularidad y muy mal valorado, que además tiene una lengua larga hacia EE.UU.».