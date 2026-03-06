Geanilda Vásquez encabeza acto de CediMujer en SDN y ratifica el compromiso del Gobierno con las mujeres vulnerables

Fuente externa

Santo Domingo Norte-. En un contexto donde la violencia contra la mujer continúa siendo una realidad que golpea a cientos de familias dominicanas, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, encabezó el acto en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, en el Centro de Desarrollo Integral para la Mujer (CEDIMUJER), Santo Domingo Norte, orientado a visibilizar este flagelo, fortalecer la prevención desde las comunidades y promover la valoración del amor propio en las mujeres.

Fue presentada la campaña “Enamórate de Ti” que conecta el amor propio con las oportunidades reales que ofrece el Estado dominicano para mejorar la vida de los ciudadanos en materia de salud, educación, trabajo, protección y desarrollo económico.

La actividad, realizada este jueves, contó la participación de lideresas comunitarias y mujeres beneficiarias de los servicios del centro, en un espacio de reflexión y compromiso social, donde se destacó la importancia del liderazgo de las mujeres y su contribución estratégica al fortalecimiento del sector productivo nacional, además, se destacó el modelo de intervención, la estructura operativa y la oferta de servicios de CEDI-Mujer como estrategia integral para el fortalecimiento de la autonomía y la inclusión social de las mujeres.

Durante la celebración, se desarrolló el panel de expertos “Mujeres rurales que transforman: experiencias de liderazgo y desarrollo productivo”, moderado por la directora del observatorio de Políticas Sociales Triana Aybar, en el que participaron mujeres destacadas del municipio, quienes reflexionaron sobre liderazgo femenino y la superación; También, fue presentada la campaña “Enamórate de Ti”, enfocada en promover la autoestima, el autocuidado y la prevención de la violencia.

La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, destacó que “cuando una mujer cree en sí misma, se convierte en una fuerza imparable e inagotable”.

Vásquez, invitó además a que cada mujer reflexione sobre las cuestiones que pudieran interferir con el logro de la plenitud de la mujer en sus diferentes roles, con el objetivo de empoderarlas a tomar control sobre sus vidas.

“Hoy quiero que cada una de ustedes se detenga y reflexione: ¿Quién soy yo?, ¿cuáles son mis sueños?, ¿qué quiero de la vida? Al empoderar a una mujer no solo transformamos su vida, sino también la de su familia, su comunidad y, en última instancia, nuestro país, dijo.

En la celebración estuvo presente la alcaldesa de Santo Domingo Norte Betty Gerónimo; la Diputada de Santo Domingo Norte, Patricia Núñez, el director de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), Isidro Torres; la directora de CEDI-Mujer, Heidi Espinal y el director ejecutivo del programa Oportunidad 14-24, Alex Mordan.

Luego de los actos protocolares, la coordinadora, Geanilda Vásquez, realizó un recorrido por las instalaciones del Centro Integral para la Mujer de Santo Domingo Norte, acompañada de la comunicadora y embajadora de la campaña “Enamórate de ti” Jatnna Tavárez, para conocer de cerca las distintas áreas y servicios que ofrece el centro para la atención y acompañamiento de las mujeres.

Asimismo, Heidi Espinal, quien asumió oficialmente la dirección del CEDI-Mujer, valoró la visita realizada en el marco de la campaña “Enamórate de Ti”. “Desde CEDI-Mujer asumimos el compromiso de que esta campaña también se refleje en cada servicio que ofrecemos. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo un espacio donde cada mujer se sienta escuchada, acompañada y con las herramientas necesarias para reconstruir su vida y creer en sí misma”, expresó Espinal.

Testimonio beneficiaria servicios Cedimujer

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de Nikaury Lisbet Encarnación, un ejemplo de valentía, fortaleza y resiliencia. Durante su intervención, destacó que la clave para seguir adelante ha sido aprender a perdonar a quienes le hicieron daño.

Asimismo, expresó su profundo agradecimiento a CEDI-Mujer, institución que le brindó la oportunidad de insertarse en la vida laboral, marcando un antes y un después en su proceso de recuperación. Su historia reflejó cómo el acompañamiento recibido le permitió reconstruir su vida y mirar al futuro con esperanza.

Entrega de reconocimientos

En el acto, la coordinadora de Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, reconoció a cuatro mujeres por su trayectoria y aportes a la comunidad, entre ellas se destaca Xiomara Guante, por su firme compromiso con la igualdad social y la dignificación del magisterio; Carmen Fabiola Castillo, por su perseverancia y compromiso ejemplar al aprovechar las herramientas brindadas por CEDIMUJER; Nikaury Encarnación Rocha, por su fortaleza, resiliencia y valentía ante la adversidad y Ana Lendor, ex directora de Cedimujer, por su liderazgo ejemplar, dedicación y alto sentido de compromiso al frente de CEDI-MUJER, impulsando con visión y entrega una gestión que fortalece la respuesta institucional del Estado en favor de las mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad.