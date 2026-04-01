Gobierno y empresarios acuerdan frenar alzas y proteger la canasta básica

Mandatario convoca a estos sectores a reunirse dentro de dos semanas para continuar evaluando la crisis internacional.

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Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader encabezó este martes una reunión con representantes de las principales asociaciones empresariales, industriales, comerciales y agrícolas del país, con quienes se acordó coordinar acciones conjuntas para enfrentar los efectos de la actual crisis internacional y proteger el poder adquisitivo de los dominicanos, especialmente de los sectores más vulnerables.

Durante el encuentro, se estableció realizar una nueva reunión en dos semanas para dar seguimiento a estos temas y evaluar la evolución de la situación.

Vamos a superar la nueva crisis juntos

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Verde del Palacio Nacional, donde el jefe de Estado agradeció la presencia y disposición de los sectores productivos para trabajar de manera coordinada, tal como se hizo en crisis anteriores como la del COVID-19 y la guerra en Ucrania.

“Irán no es excusa para pedir más sacrificios”: Leonel afirma que los precios ya subían por la ineficiencia del PRM “Ante la crisis mundial que todos conocemos, hemos procedido a coordinar acciones para mitigar, en la medida de lo posible, sus efectos. Ahora se nos presenta otra que vamos a superar juntos”, afirmó el presidente Abinader.

No existen razones para incrementos

Durante la reunión se analizó la evolución de los precios, particularmente el alza registrada en los hidrocarburos debido a la situación en el Golfo Pérsico. No obstante, se determinó que en el caso de los alimentos no existen razones fundamentales para incrementos significativos, ya que la materia prima no ha experimentado aumentos importantes, salvo ligeras variaciones en algunos fletes.

“Le estamos dando seguimiento para proteger los precios de la canasta básica, esencialmente, y también de los demás productos que consumen masivamente los dominicanos”, destacó el mandatario.

Total cooperación

El presidente Abinader valoró la total cooperación del sector comercial, empresarial, industrial y agrícola, que se comprometió a coordinar cualquier posible ajuste de precios con el Gobierno para mitigar su impacto y evitar que los sectores más necesitados sufran las consecuencias de la crisis internacional.

Acompañaron al mandatario los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón y de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, así como el vocero de la Presidencia, Félix Reyna.

En la reunión con el presidente Abinader participaron los principales dirigentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada( CONEP); Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); la Organización Nacional de Empresarios Comerciales (ONEC); Unión Nacional de Supermercados Económicas (ÚNASE); Junta Agropecuaria Empresarial entre otros representantes empresariales y comerciales del país.