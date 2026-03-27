“Irán no es excusa para pedir más sacrificios”: Leonel afirma que los precios ya subían por la ineficiencia del PRM

Por Omar Liriano

Hermanas Mirabal.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, afirmó que el alza en el costo de la vida no puede ser justificada por factores internacionales, y sostuvo que los precios ya venían en aumento como consecuencia de la ineficiencia del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Prometieron un cambio, que habría cambios económicos, cambios sociales, cambios en la agricultura, cambios en la industria, que generarían empleos para los jóvenes. En fin, ofrecieron algo con lo que todos estamos identificados, el progreso y el bienestar del pueblo dominicano. Pero de la ilusión inicial del anhelo de cambio, lo que hoy tenemos es frustración e impotencia. El pueblo dominicano hoy se siente frustrado, porque sus posibilidades de progreso están estancadas”, expresó.

El exmandatario cuestionó que las autoridades intenten atribuir el incremento de los precios a la situación internacional, señalando que los aumentos en productos básicos se registraban antes del conflicto en Irán.

“Ahora todo se debe a la guerra en Irán; si sube el precio del pollo es por Irán, si sube la tarifa eléctrica es por Irán, resulta que si los motoconchistas nos cobran algo más es por Irán, pero todo esto estaba antes de Irán. El precio del pollo ha llegado a cotizarse a 125 pesos la libra y eso no tenía que ver nada con Irán”, sostuvo.

Fernández indicó que productos esenciales en la dieta de los dominicanos, como el ajo, el plátano y los huevos, ya reflejaban incrementos sostenidos, lo que, a su juicio, evidencia fallas en la planificación y ejecución del Gobierno.

“De manera que la guerra no es un pretexto válido para nosotros aceptar que este gobierno no tiene como prioridad el bienestar del pueblo dominicano”, agregó.

En ese sentido, afirmó que la población no está dispuesta a continuar asumiendo sacrificios, tras lo que definió como años de deficiencias en la gestión pública.

“Presidente, no hay razón por la cual el pueblo dominicano en estos momentos tenga que sufrir sacrificios inevitables. Ya ha tenido muchos sacrificios en los últimos seis años por la incapacidad de planificación de su gobierno y por la incapacidad de ejecución y por la ineficiencia de su gestión. El pueblo dominicano no quiere sacrificios inevitables, el pueblo dominicano quiere felicidad y prosperidad que le vamos a proporcionar en un gobierno de la Fuerza del Pueblo”, afirmó.

Asimismo, el líder político sostuvo que, aunque reconoce el impacto de factores internacionales en la economía, corresponde al Estado proteger a la población de sus efectos.

“Es verdad que si sube el precio del petróleo van a subir los precios de los combustibles… eso lo sabemos todos, ¿pero qué hacen los gobiernos?, ¿los gobiernos se quedan de brazos cruzados y le piden al pueblo sacrificios? No. Usted es gobierno, usted tiene que proteger al pueblo dominicano, su labor es que ese impacto internacional no afecte los bolsillos y los estómagos del pueblo de la República Dominicana”, enfatizó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de un acto de juramentación de nuevos dirigentes en la provincia Hermanas Mirabal, donde Fernández aseguró que el crecimiento de la Fuerza del Pueblo responde al descontento existente en amplios sectores de la sociedad.