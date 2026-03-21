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SANTO DOMINGO. – La organización sin fines de lucro Hogar Crea Dominicano valoró como determinante el apoyo que recibe del Gobierno a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), el cual impacta de manera directa a miles de internos en proceso de rehabilitación y reinserción social.

La entidad destacó que la entrega fija de raciones alimenticias en sus 41 centros a nivel nacional ha sido clave para garantizar la alimentación de los internos, fortaleciendo así su proceso de recuperación y mejorando su calidad de vida.

El director nacional de la institución, Julio Manuel Díaz Capellán, calificó la asistencia como “una bendición”, al asegurar que permite sostener el funcionamiento continuo de los hogares y brindar atención digna a personas en condiciones de vulnerabilidad.

Hogar Crea también resaltó el compromiso social del director de DASAC, Edgar Augusto Feliz Arbona, al mantener un respaldo constante que contribuye a la estabilidad de estos espacios de rehabilitación.

Durante un encuentro donde se reforzó el acuerdo interinstitucional entre ambas entidades, Feliz Arbona reafirmó su disposición de seguir llevando soluciones integrales a los sectores más necesitados, con énfasis en organizaciones que trabajan en la recuperación y reinserción social.

“Estas acciones forman parte de la política social que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader Corona, orientado a impactar de manera directa a las poblaciones más vulnerables”, destacó el funcionario.

Reiteró que una de la razón de ser de la institución que dirige es asegurar la alimentación de aquellos que menos pueden a través de los Comedores Comunitarios, además, la entrega de los kits de raciones crudas y apoyar instituciones como Hogar Crea, que realizan una labor loable en la rehabilitación de personas adictas que buscan su reinserción en la sociedad.

Con más de 40 años de labor, Hogar Crea Dominicano continúa siendo un referente en la rehabilitación y acompañamiento de personas, contribuyendo a la paz y estabilidad de cientos de familias.