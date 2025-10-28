INDOTEL conecta unidad de Oncología Pediátrica del INCART; niños podrán acceder a internet mientras reciben tratamiento contra cáncer

Fuente externa

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) pusieron en marcha el proyecto “Conectividad y acceso digital para la unidad de Oncología Pediátrica del INCART”, con la donación de equipos tecnológicos para modernizar la infraestructura digital del hospital y fortalecer la atención integral de los niños y niñas que reciben tratamiento contra el cáncer en este centro.

El proyecto incluye la instalación de estaciones de trabajo, impresoras multifuncionales, sistemas de energía de respaldo y equipos audiovisuales, destinados a fortalecer la gestión médica y administrativa, así como la formación continua del personal del INCART.

El acto estuvo encabezado por la primera dama de la República y presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), Raquel Arbaje; el presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, la directora general del INCART, directora general, Bianny Rosario Rodríguez, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa tecnológica en el sector salud, que mejora la eficiencia y accesibilidad de los servicios sanitarios.

La primera dama Raquel Arbaje manifestó que: “estos equipos vienen a optimizar el trabajo de nuestro personal médico y administrativo, permitiéndonos dedicar más tiempo y energía a lo esencial: la atención y el cuidado humano. También que harán que el tiempo de espera y de hospitalización de nuestros niños y niñas, y de sus familias, sea más placentero y llevadero.

Agregó además que “recibo esta donación como una muestra de confianza en nuestro trabajo y en la misión del Pabellón Oncopediátrico ‘Uniendo Voluntades’, de ofrecer a nuestros niños y niñas con cáncer una atención de altísima calidad. La solidaridad del Indotel nos fortalece y nos impulsa a seguir acompañando a las familias más vulnerables del país”.

Gómez Mazara destacó el sentido humano y transformador de la iniciativa: “desde una institución pública se contribuir con este tipo de esfuerzos, siempre y cuando haya voluntad, ya que la política sirve para servirle a la gente, y poner en marcha este tipo de iniciativa me hace sentir muy bien”.

Subrayó que con esta donación el INDOTEL y el FDT reafirman su compromiso con la transformación digital del sector salud, promoviendo la modernización tecnológica, la seguridad de la información clínica y la humanización de la experiencia hospitalaria para los niños con cáncer, su personal médico y sus familias.

De su lado, la directora general, Bianny Rosario Rodríguez, agradeció el respaldo institucional y subrayó que esta alianza representa un paso decisivo hacia la transformación digital de la salud pública. “Esta red permitirá que nuestros pacientes más pequeños puedan aprender, comunicarse y distraerse en medio del tratamiento. Es un paso hacia una atención más humana y moderna”, afirmó.

El proyecto será ejecutado por el INDOTEL, a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), y garantizará conectividad eficiente, segura y estable en las principales áreas del hospital. Esta iniciativa se enmarca en los objetivos de la Agenda Digital 2030 y en la visión del Gobierno dominicano de colocar la tecnología al servicio de la gente, promoviendo la equidad digital y la calidad de los servicios públicos.

Esta acción forma parte de los esfuerzos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones por promover la equidad digital en los servicios esenciales del país, contribuyendo al cierre de brechas tecnológicas y garantizando el acceso a infraestructuras modernas, seguras y sostenibles que fortalezcan el bienestar social y el desarrollo humano en República Dominicana.

También asistió Víctor Atallah, ministro de Salud, Ligia Jeannette Pérez Peña, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Mientras que por el INDOTEL, Juan Taveras Hernández, miembro del Consejo Directivo; Julissa Cruz, directora ejecutiva junto a directores y gerente de las distintas áreas de la institución.

El acto concluyó con un recorrido por las instalaciones de la unidad de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART).