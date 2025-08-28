Fuente Externa

Santo Domingo.– En un acto encabezado por la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional mediante el cual se otorga 1,444 becas del programa Talento Digital RD a maestros para fortalecer sus competencias digitales y elevar la calidad educativa con el uso de la tecnología en las aulas.

El acuerdo fue suscrito en la sede de la ADP por el del presidente del Consejo Directivo de INDOTEL, Guido Gómez Mazara, y el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, quienes coincidieron en que este convenio marca un paso decisivo en el esfuerzo conjunto de colocar la tecnología al servicio de la gente y de la educación dominicana.

La vicepresidenta aseguró que este proceso formativo tiene como objetivo fomentar un aprendizaje innovador e interdisciplinario desde las aulas y que desde el Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, se tiene el compromiso de seguir promoviendo iniciativas que colocan a los docentes en el centro de la transformación educativa y digital.

“Este acuerdo entre INDOTEL y la ADP es una muestra de voluntad compartida para impulsar la innovación y fortalecer la labor docente en nuestro país, y la creación de nuevas rutas de capacitación que fortalezcan la calidad docente y preparen a nuestra comunidad educativa para los retos de la era digital”, agregó la también presidenta del Gabinete de Educación.

Asimismo, Gómez Mazara explicó que este convenio representa una oportunidad concreta para que los maestros accedan a las herramientas digitales que demanda el presente y el futuro, y que trabajan en el INDOTEL con la visión de que la transformación tecnológica llegue a cada aula y a cada hogar del país.

“Este acuerdo estipula la entrega de 1,444 becas para que los maestros se capaciten en áreas tecnológicas, bajo el entendimiento de que la educación es el puente más sólido para conectar a los dominicanos con más y mejores oportunidades”, dijo Gómez Mazara al asegurar que el desafío que tienen es extender esta formación tecnológica a todo el cuerpo docente del país.

El acuerdo establece que la ADP identificará a los docentes que cumplan con los requisitos del programa y gestionará la distribución de las becas en sus 174 seccionales, lo que equivale a unas ocho becas por cada una. El gremio tendrá además la responsabilidad de motivar a los maestros beneficiados a completar la formación y de difundir en sus canales institucionales los beneficios y resultados de esta alianza.

De su lado, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, enfatizó que el acuerdo refleja el compromiso del gremio con la capacitación continua de los docentes.

“La ADP se transforma, pero no es un simple eslogan, es una acción permanente. Nuestra prioridad es garantizar que los maestros estén actualizados en temas claves como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, para que puedan ser agentes de cambio positivo en las aulas y con sus alumnos”, señaló Hidalgo.

“En ese sentido, queremos agradecer a Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, por su apoyo y compromiso con la educación dominicana. También queremos felicitar a nuestros docentes por su dedicación y esfuerzo en la búsqueda de la excelencia educativa”, destacó Hidalgo.

La iniciativa cobra relevancia en un momento en que la digitalización se consolida como un pilar para el desarrollo educativo y la inclusión social. Con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el programa Talento Digital RD ofrece formación en habilidades intermedias y avanzadas, con un enfoque en la empleabilidad y el emprendimiento, preparando a la República Dominicana para los retos de la economía digital.

Con esta alianza, INDOTEL y la ADP contribuyen a fortalecer la educación como motor de movilidad social y desarrollo colectivo, colocando a los docentes en el centro de la transformación digital que necesita el país.