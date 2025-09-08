ITSC recibe a Guido Gómez Mazara con conferencia magistral sobre Liderazgo Político en el Siglo XXI

Por Tyrone Dotel

Santo Domingo Este, R.D.– El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), en el marco de su ciclo de conferencias sobre Innovación, Desarrollo y Pensamiento Crítico, recibió al destacado jurista y político dominicano, Dr. Guido Gómez Mazara, quien impartió la conferencia magistral titulada “Liderazgo Político en el Siglo XXI”.

La actividad, celebrada en el auditorio principal de la institución, reunió a autoridades académicas, docentes, estudiantes e invitados especiales, quienes participaron activamente en un espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades que enfrenta el liderazgo político en un mundo globalizado y marcado por la transformación digital.

Al ofrecer las palabras de apertura, el rector del ITSC, Dr. José Ramón Holguín Brito, destacó la trascendencia de este encuentro para la formación integral de los estudiantes y la comunidad académica.

“El liderazgo político en el siglo XXI no puede concebirse de manera aislada ni sectorial. Debe ser un liderazgo transversal, que articule la innovación, el pensamiento crítico y la participación ciudadana. Por ello, esta conferencia representa un aporte significativo para nuestros estudiantes, pues los invita a reflexionar sobre el papel que tendrán como futuros profesionales y ciudadanos en la construcción de una sociedad más justa y democrática”, expresó Holguín Brito.

Por su parte, el conferencista Guido Gómez Mazara abordó los desafíos que enfrentan los sistemas políticos actuales, haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones, impulsar la transparencia y fomentar una cultura política basada en valores éticos y de servicio público. Asimismo, subrayó la importancia de formar nuevas generaciones con capacidad de diálogo, apertura y compromiso social.

Con esta conferencia se suma la sexta entrega del ciclo Innovación, Desarrollo y Pensamiento Crítico, un espacio que en pocos meses ha logrado consolidarse como referente académico en la República Dominicana, generando impacto en toda la comunidad educativa del ITSC y en los diversos sectores que han participado en cada entrega.

Este ciclo ha contado con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, personalidades de primer orden cuyas intervenciones han nutrido la visión crítica, la capacidad analítica y el compromiso social de estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

El acto contó con la presencia de los vicerrectores del ITSC: la académica Mtra. Silvana Gálvez, el de investigación, desarrollo e innovación Lic. Francis Castro, y la de vinculación y extensión Mtra. Lineed Bruno, así como con autoridades del gobierno local y nacional, invitados especiales y miembros destacados de la comunidad académica, quienes dieron mayor realce a esta trascendente jornada.

Este ciclo de conferencias constituye una experiencia colectiva donde convergen las voces de líderes políticos, autoridades educativas y representantes de la sociedad, reafirmando al ITSC como un espacio de encuentro, diálogo y construcción de futuro para toda la comunidad.