La DGM repatría 1,232 indocumentados detenidos en operativos a nivel nacional

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) repatrió ayer a 1,232 nacionales haitianos sin documentos que justificaran sus presencias en el país, y en operaciones coordinadas con las demás instituciones de seguridad del Estado detuvo a otros 1,131 extranjeros en situación irregular.

Producto de una política migratoria más estricta contra quienes no cumplen con las regulaciones dominicanas, las deportaciones fueron a través de la puerta fronteriza de Elías Piña, donde a las autoridades del vecino Haití se entregaron 665 personas; por la de Dajabón, 304; por la de Jimaní 151 y 112 por Pedernales.

Los repatriados fueron previamente procesados y depurados, aplicándoseles procedimientos que incluyen la toma de huellas dactilares, fotografías y nombres, así como la verificación de si son reincidentes en el paso irregular a tierra dominicana.

Las interdicciones, por su lado, produjeron 124 detenidos en el Gran Santo Domingo, 97 en Jimaní, 91 en Mao/Santiago Rodríguez, 55 en Pedernales, 52 en la zona Este, 50 en Dajabón, 49 en Azua, 47 en La Vega e igual cantidad en Puerto Plata, 38 en Barahona, 27 en Elías Piña y 15 en Santiago. También se adicionan 348 capturados por el Ejército, 57 por la Policía Nacional y 34 por el Cesfront, instituciones que junto a la DGM recibieron el apoyo decidido del ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, la Ciutran y la Digesett, entre otras.

Los trabajos de interdicción se ejecutan respetando la dignidad de los detenidos, acatando los valores fundamentales y con todas las garantías del derecho nacional e internacional. La DGM afirma que seguirá cumpliendo la ley, su decreto de aplicación, el mandato del Consejo de Defensa y Seguridad de la nación y las directrices del presidente Luis Abinader. Igualmente expuso la importancia de salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, procurando que todos los ciudadanos, sin importar sus procedencias, estén debidamente documentados y registrados.