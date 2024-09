La exitosa campaña electoral del 2028 comenzó ayer

Por Ramón Peralta Reyes

Los aspirantes con posibilidades de ganar una alcaldía en 2028 ya comenzaron su trabajo. Si aún no han iniciado, es muy probable que ni siquiera alcancen un tercer lugar, ya que la construcción de una candidatura con vocación de poder requiere tiempo y dedicación, a menos que estén apostando a ganar únicamente con abundantes recursos económicos. Sin embargo, en una campaña electoral, la convicción combinada con una buena estrategia es más efectiva que los recursos económicos, ya que las dos primeras atraen tanto votos como dinero para quien se percibe como el ganador.

El camino hacia una alcaldía exitosa en 2028 exige una estrategia clara, sólida y dinámica, capaz de aprovechar las oportunidades, minimizar los errores y, sobre todo, construir una narrativa de confianza y conexión con la ciudadanía. Un pre-candidato que aspire a este cargo debe seguir una serie de lineamientos básicos para asegurar una campaña electoral efectiva.

Puede Interesarle: Ni mató ni robó

El discurso del candidato debe enfocarse en generar confianza y cercanía con el electorado. Esto se logra a través de una narrativa sólida, alineada con las metas, aspiraciones y problemas de la población. Es imprescindible que el aspirante conozca en profundidad los problemas locales y las expectativas de la comunidad mediante un contacto directo con los ciudadanos, incluyendo maestros, estudiantes, jóvenes y líderes comunitarios. Esta guía permitirá construir una propuesta auténtica y resonante con las necesidades reales del pueblo.

El candidato también debe diferenciarse del actual administrador de la ciudad, abordando temas importantes que aún no han sido resueltos. Identificar puntos de debilidad en la gestión permitirá presentarse como la mejor opción para proponer soluciones efectivas a esos problemas. Además, el equipo de campaña debe establecer una línea clara de confrontación estratégica, basada en hechos y críticas constructivas que debiliten la credibilidad del alcalde sin perder la prudencia ni la seriedad. Esta confrontación debe ser constante, pero siempre en un tono que inspire respeto y confianza en el electorado.

En una campaña electoral no pueden existir oportunidades perdidas. Cada error cometido por quien ocupa el poder debe ser aprovechado de manera inmediata y decisiva. Si el candidato de oposición lidera las encuestas, no puede permitirse el lujo de relajarse; debe mantener una ofensiva constante para asegurar su ventaja. El contrincante, al cometer errores, puede recuperar terreno si no se actúa rápidamente. La campaña debe mantenerse activa, con una presencia continua en medios de comunicación y redes sociales, asegurando que la figura del candidato opositor esté constantemente visible.

Un ejemplo clave para no repetir errores en futuras elecciones es el proceso electoral de 2024 en la contienda por la alcaldía. El candidato oficialista mantuvo su nombre presente en los medios, aunque vinculado a acciones cuestionables, lo que finalmente terminó beneficiándolo. El candidato de la oposición que lideraba las encuestas, en contraste, cometió el error de mantenerse en silencio frente a estos escándalos del candidato oficialista, lo que permitió que la atención mediática se centrara únicamente en su adversario. Esta experiencia señala la importancia de mantener una presencia activa y contundente. Un candidato que enfrente a un adversario en el poder debe estar siempre dispuesto a actuar con firmeza y a responder ante cualquier ataque o situación que pueda beneficiar al rival.

Para tener éxito en 2028, el candidato debe contar con un equipo de campaña cohesionado, eficiente y con una visión clara de confrontación estratégica. Es decisivo que el partido al que pertenezca sea fuerte, con una vocación real de poder, que su discurso indique seguridad de defender el voto con determinación. Un candidato que no demuestre firmeza y carácter frente a posibles trampas o irregularidades en el proceso electoral debilitará la confianza de sus seguidores, lo que podría ser fatal en una contienda que siempre debemos ver reñida para no generar triunfalismo.

Es importante recordar que la campaña no comienza unos meses antes de las elecciones, sino el mismo día en que el gobernador actual asume el cargo. Desde ese momento, el candidato debe trabajar para construir su perfil y reputación, estableciendo contacto constante con la ciudadanía, creando propuestas claras y posicionándose como una opción viable desde el inicio. Estar preparado para una eventual confrontación en los medios con el administrador actual es fundamental, ya que será una oportunidad para demostrar carácter, liderazgo y capacidad para gestionar los asuntos públicos con eficacia.

Aunque empiece desde temprano no debe hacerlo a lo cara de vaqueros que precipite la salida de otro opositor y entre los dos se degasten, se inicia desde temprano sin decir que comenzó.

Un candidato opositor debe equilibrar la confrontación constante con la prudencia. Aunque es necesario explotar las debilidades del contrincante, la campaña debe evitar caer en exageraciones o ataques sin fundamento que puedan dañar la imagen del propio candidato. La credibilidad es un activo valioso que debe protegerse durante todo el proceso electoral.

La estrategia para ganar una alcaldía en 2028 requiere acción continua, una planificación cuidadosa y una capacidad de respuesta rápida ante las debilidades del adversario. El candidato opositor debe presentarse como un líder firme, con un mensaje claro y contundente, y estar en sintonía con los problemas y aspiraciones de la población. La clave para el éxito radica en la capacidad de generar confianza en el electorado, confrontar de manera estratégica y no perder ninguna oportunidad que pueda inclinar la balanza a su favor. Con una narrativa sólida y un equipo cohesionado, el triunfo será posible.

El ganador de 2028 será quien mejor combine las técnicas del marketing moderno, como la microsegmentación de audiencias, el análisis predictivo, las redes sociales, el storytelling, el growth hacking político, el neuromarketing y el geofencing, con las técnicas de la vieja escuela, como las visitas casa por casa, el volanteo, el contacto directo del candidato con el pueblo, las encuestas, las caminatas y la cartografía electoral, los grupos focales, las asambleas, entre otras.

Escribí este artículo consciente de que muchos no le prestarán atención, otros dirán que no hay nada nuevo que aprender, y la mayoría lo ignorará por completo. Sin embargo, captaré la atención del ganador, quien entenderá que lo más importante de mi experiencia política no está escrito aquí, sino en la estrategia secreta para ganar al menor costo.