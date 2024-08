La SIP presenta a los ganadores de sus premios a lo mejor del periodismo 2024

Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció hoy los ganadores en las 12 categorías de los Premios a la Excelencia Periodística 2024, junto a 17 menciones honoríficas que distinguen a trabajos periodísticos de las Américas y España.

«La Comisión de Premios de la SIP se siente impresionada por la calidad excepcional de las postulaciones recibidas este año. Nos llena de orgullo la valiosa contribución de estos periodistas y medios de comunicación que realizan un aporte significativo al conocimiento público, a la vitalidad de la democracia y al bienestar de nuestras sociedades», expresó María Lorente presidenta de la Comisión de Premios de la SIP y directora regional para América Latina de la Agencia France Presse (AFP).

La lista de galardonados incluye trabajos de medios nativos digitales y el caso de un periodista nicaragüense despojado arbitrariamente de su nacionalidad.

Un trabajo de la Agencia France Presse recibió el premio «Periodismo sobre migración Claudio Paolillo». Es la primera vez que la SIP entrega un galardón en esa categoría. El Semanario Vanguardia de México recibió el premio en la categoría Periodismo de Soluciones que, también, es la primera vez que se concede en este certamen anual.

La ceremonia de entrega de los Premios SIP a la Excelencia Periodística se realizará durante la 80ª. Asamblea General de la SIP, del 17 al 20 de octubre en Córdoba, Argentina. Los premios constan de un diploma de reconocimiento y, en su mayoría, de un estipendio de U$S 2.000.

La SIP dará a conocer esta semana el ganador del Gran Premio a la Libertad de Prensa y, también, los galardonados en las categorías: Ejecutivo del Año, Gran Amigo de la Prensa, Sustentabilidad y Transformación Digital.

Los trabajos premiados en las 12 categorías son:

PREMIO CARICATURA E ILUSTRACION, patrocinado por El Tiempo, Colombia. «Droga Plaga Zombi», Ezequiel Omar García, Rolling Stone, Argentina. Por ilustrar con originalidad y alto sentido estético el azote actual de la droga —tema sensible y complejo— inspirándose en el clásico cuadro de Pieter Brueghel el Viejo (El triunfo de la muerte); un trabajo que posee connotaciones culturales y revela gran imaginación.

Mención Honorífica: «Libertad de prensa», Raúl Fernando Zuleta, El Espectador, Colombia.

PREMIO COBERTURA NOTICIOSA DE ACTUALIDAD, patrocinado por Infobae. «Estradas de papel», Redacción Metrópoles, Brasil. Por denunciar, con profusión de datos, el desastroso uso de fondos públicos en Brasil a través de la empresa pública Codevasf; la exhaustiva investigación de tres meses reveló los casos de malversación y corrupción que se extienden desde el gobierno de Jair Bolsonaro hasta el de Luiz Inácio Lula da Silva.

Mención Honorífica: «#Narcofiles: Capítulo Fiscalía (Mancera-Barbosa)», Redacción Cuestión Pública, Colombia.

PREMIO PERIODISMO SOBRE MIGRACIÓN «CLAUDIO PAOLILLO», patrocinado por La Silla Rota, México. «No hay nada imposible. La odisea de un migrante de Venezuela a EE.UU.», Redacción Agencia France Presse. Por abordar, con maestría en el manejo de los recursos periodísticos, un tema tan actual. El trabajo muestra el lado humano de la catástrofe venezolana, que impacta a toda América Latina. Incluye material complementario significativo.

Menciones Honoríficas: «El universo en movimiento», Redacción Ojo Público, Perú, y «Darién el infierno de la migración», Duván Álvarez De las salas, El Tiempo, Colombia.

PREMIO ENTREVISTA «ALEJANDRO MIRÓ QUESADA GARLAND», patrocinado por El Comercio, Perú. «Tragedia de los Andes», Redacción La Nación, Argentina. Por arrojar nuevas luces sobre el accidente aéreo de los rugbistas uruguayos en 1972. Los testimonios de Fernando Parrado y Adolfo Strauch son relatos profundos que plantean el eterno conflicto del hombre ante situaciones límite y donde preguntas y respuestas impactan por su sinceridad y crudeza.

Mención Honorífica: «Un representante me explotó laboralmente, quería hacerme creer que era débil por ser mujer (entrevista a la soprano Nadine Sierra)», Ismael Monzón Tomé, El Español, España.

PREMIO CRÓNICA, patrocinado por Debate Media, México. «Los bebés del Darién», José E. Guarnizo Álvarez, Vorágine, Colombia. Por revelar, con rigor periodístico, la tragedia de migrantes, acompañados de niños y bebés, que cruzan el Darién para llegar a Estados Unidos. La crónica, de alto vuelo literario y capacidad comunicativa, evidencia la extrema vulnerabilidad de los infantes, muchos de los cuales no sobreviven la travesía.

Menciones Honoríficas: «Delirio extremes: la epidemia invisible de crack en Honduras», Juan José Martínez d’Abuisson, Dromómanos, México, y «Sobrevivir al nadir», Luisa Paulina Salomón Ochoa, Prodavinci, Venezuela.

PREMIO FOTOGRAFÍA Y VIDEO, patrocinado por La Prensa Gráfica, El Salvador. «China: The superpower of seafood», The Outlaw Ocean Project c/o Ian Urbina, Estados Unidos. Por denunciar, mediante un minidocumental de alta calidad cinematográfica y valor periodístico, las violaciones de los derechos humanos vinculadas con la flota pesquera de China y la industria mundial de productos del mar. Durante cuatro años el equipo de periodistas recorrió docenas de países y océanos, para fundamentar su impactante investigación.

Menciones Honoríficas: «¿Quién tira los cajones? Las impactantes imágenes de la contaminación en las playas patagónicas y la maniobra que la genera», Redacción, La Nación, Argentina, y «Yaku Raymi: El ritual quechua para salvar un glaciar», Mullu TV y Mongabay Latam, Perú.

PREMIO PERIODISMO DE SOLUCIONES, patrocinado por La Prensa, Ecuador. «Reforestación con dron: el proyecto piloto que busca revivir la Sierra de Arteaga», Jesús Peña, Semanario Vanguardia, México. Por describir, mediante una magnífica narrativa y adecuados recursos visuales, cómo la comunidad de campesinos del estado de Coahuila participa en la búsqueda de alternativas para solucionar problemas, en este caso, el uso de la tecnología para la conservación del medio ambiente.

Mención Honorífica: «Para que no arda el bosque. Tradición e innovación en la prevención de incendios forestales», Lily R. Mayers, Paulo Nunes dos Santos, Mikel Konate, Sonda Internacional, España.

PREMIO OPINIÓN, patrocinado por El Mercurio, Chile. «Hace un año me despojaron de mi nacionalidad nicaragüense», Wilfredo Ernesto Miranda Aburto, El País, España. Por presentar, con claridad y solidez de argumentos, el elocuente testimonio de alguien a quien el régimen de Daniel Ortega ha despojado ilegalmente de su nacionalidad y condenado al destierro, así como sus lesivas consecuencias en el plano familiar y personal.

Mención Honorífica: «Protestas en Perú: los patrones de las masacres», Rodrigo Salazar Zimmermann, Ojo Público, Perú.

PREMIO PERIODISMO DE DATOS E INFOGRAFÍA, patrocinado por Grupo de Comunicaciones Corripio, República Dominicana. «Panorama das favelas de Sao Paulo», Redacción Agência Mural, Brasil. Por contextualizar, mediante una adecuada combinación de texto, fotos y gráficas la terrible realidad de las favelas de São Paulo. La utilización de fuentes fiables y la representación visual efectiva proporcionan una perspectiva educativa y enriquecedora que va más allá de los estereotipos comunes sobre el tema.

Menciones Honoríficas: «La Argentina, en 10 datos claves», Ignacio Ferreiro, Chequeado, Argentina, e «Irse para no volver», Redacción El Tiempo, Colombia.

PREMIO PERIODISMO EN PROFUNDIDAD, patrocinado por La República, Perú. «¿Qué es NarcoFiles: ¿El nuevo orden criminal? Todo lo que necesitas saber», Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Por describir, mediante una impresionante investigación, el submundo de producción, logística, comercialización y lavado de dinero provenientes del circuito ilegal. Un magnífico ejemplo de trabajo colaborativo, apoyado en técnicas avanzadas de análisis, trabajo de campo y diversidad de fuentes documentales, verificación, cruce de datos y colaboración transnacional.

Mención Honorífica: «Patrimonio en Ruinas», Carmen García Bermejo, Thelma Gómez Durán e Ignacio Rodríguez Reyna, El Quinto Elemento, México.

PREMIO PERIODISMO SOBRE MEDIO AMBIENTE ROBERTO EISENMANN Jr., patrocinado por La Prensa, Panamá. «Cobertura de asesinatos y amenazas contra activistas ambientales», Paul Tuesta, Luis Enrique Pérez, Leandro Amaya, Convoca, Perú. Por denunciar, mediante una argumentación convincente, apoyada en estudios y datos recientes, la impunidad de asesinatos, agresiones y amenazas contra ambientalistas peruanos que se han opuesto durante años a la deforestación en la Amazonía. Contiene un importante material complementario.

Mención Honorífica: «La fiebre del oro se ensaña con el Madidi», Karen Gil, Revista Digital La Brava, Bolivia.

PREMIO PERIODISMO UNIVERSITARIO, patrocinado por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Periodismo y Comunicación (CLAEP). «Vamos falar de morte», Bárbara da Cunha Niedermeyer, Humanista, Brasil. Por examinar, con rigor periodístico y excelente narrativa, la muerte y los derechos de los pacientes terminales en Brasil, tema poco tratado en los medios. Un retrato sensible y humano basado en fuentes confiables, y complementado con datos recientes y entrevistas.

Menciones Honoríficas: «Los Ailes: Vivir entre la basura de la Ciudad de México», Eduardo Cordero Molina, Corriente Alterna, México, y «El guaguazo o píldoras anticonceptivas fallidas», Macarena Cerda, El penquista Ilustrado, Chile.