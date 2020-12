Miembro de la Fuerza del Pueblo dice Danilo Medina haría “un gran favor” si sigue el ejemplo de César Prieto

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +314 Nuevos 144,302 Fallecidos: +2 Nuevos 2,333 Recuperados: 115,530 Activos: 26,439

Por Robert Vargas

Domingo Moronta de Jesús, un ex candidato a regidor peledeísta en la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este y actual miembro de la Fuerza del Pueblo, ha sugerido que el ex presidente Danilo Medina debería seguir el ejemplo de César Prieto, el ex funcionario y ex dirigente del PLD que se habría suicidado con un disparo a la cabeza.

Moronta de Jesús ha hecho su sugerencia en un post publicado en FaceBook, tras lo que ha sido objeto de críticas por parte de sus amigos, quienes le han sugerido que retire esa publicación.

-“Si Danilo Medina sigue ese ejemplo le haría un gran favor al sentimiento peledeísta tan grande que lo retornaría al poder en el 2024”, escribió el militante de la Fuerza del Pueblo, que lidera el ex peledeísta Leonel Fernández.

Su publicación fue hecha como un comentario a un titular del periódico Diario Libre que refiere, como noticia de último minuto, al suicidio del ex Director del Plan Social de la Presidencia.

A las críticas por su expresión, Moronta de Jesís ha dicho que lo que él propone a Medina “es lo que le conviene al sentimiento peledeista”.

En un lance hacia adelante, Moronta de Jesús se radicaliza y plantea que “Cuando hay una fruta mala se excluye de las demás”.

Ante su postura, el dirigente medio peledeísta Basilio Ferreras le dice que “Esa es una actitud que va a los límites de los más bajos instintos; pero si ahí es que usted se ubica, lo respeto”, a lo que Moronta de Jesús responde con un lacónico “Si”.

Moronta de Jesús aspiró a ser electo regidor en la boleta del PLD para el período 2016-2020, intento en el que fracasó.

Luego, con la salida de Leonel Fernández del PLD y la formación de la Fuerza del Pueblo, él decidió pasar a esta última organización, donde hay abundantes expresiones de alegría y júbilo porque varios de sus ex compañeros peledeístas son perseguidos por la Procuraduría General de la República, bajo cargos de presunta corrupción.

Moronta de Jesús es, hasta ahora, el primer miembro de la Fuerza del Pueblo que insta públicamente a a suicidarse, tal como lo habría hecho César Prieto.

Su postura ha sido calificada como insensata y cargada de odio por su ex compañero Basilio Ferreras.