MP y PN arrestan alguacil implicado en muerte de un joven en San Francisco de Macorís

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron este viernes una orden de arresto en contra de un alguacil vinculado con el asesinato de un joven ocurrido el pasado mes de agosto frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

Antonio Yhosue Morel Artiles (Yoshue el Balbú), quien funge como alguacil de estrado de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, fue arrestado durante un allanamiento en su vivienda por su vinculación con la muerte del joven Luis Gustavo Grullón De Aza (Nini), de 23 años de edad.

Con Morel Artiles, quien será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas para solicitar que se le imponga medida de coerción, son tres los arrestados por su vinculación al caso. La pasada semana les fueron impuestos tres meses de prisión preventiva a los imputados Ricky Alberto Hernández (el Goldo) y Winder Jaime (Disconfianza), y el proceso fue declarado de tramitación compleja.

El Ministerio Público les imputa provocar la muerte a tiros del joven Grullón De Aza en horas de la mañana del pasado 26 de agosto, un caso que se encuentra en investigación. La víctima falleció a causa de múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en región craneal derecha con salida occipital derecha.

El Ministerio Público indicó que los encartados están siendo procesados por su vinculación al caso, que ha sido calificado de manera provisional de violación a los artículos 59, 60, 265, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y el asesinato.

Morel Artiles fue arrestado mediante la orden judicial de arresto No. 601-01-2025, emitida por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte.