Manuel Jiménez queda mal parado al pretender apropiarse de un éxito que no le corresponde, ahora con la PROMiPYME

Por Robert Vargas

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, ha quedado mal parado ante el Concejo de Regidores al pretender apropiarse de un éxito que no le corresponde, lo que no es la primera vez que sucede.

En este caso, Jiménez quiso sorprender los regidores al presentar un informe en el cual se atribuyó un presunto éxito con la entrega de más de 42 millones de pesos en calidad de préstamos a mercaderes de Ciudad del Almirante.

Para hacerlo, envió por escrito su informe al Concejo con la Secretaria General del ASDE, Jehimy Estefany Núñez Pérez.

Ella, con tono firme y convincente, leyó el documento y dijo que:

-“Junto al Consejo de Promoción y Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ( PROMiPYME), hemos entregado más de 42 millones (de pesos) en préstamos a a micros y pequeños comerciantes del mercado del Almirante. (Estos préstamos) se ha implementado con la intención de respaldar a todos los hombres y mujeres que quieren emprender y desarrollar sus propios negocios y para empezar impactará a 484 micros y pequeños empresarios que…”.

Al decirlo así, cualquiera podría creer que el ASDE y Manuel Jiménez aportaron algún dinero para esos préstamos.

Pero Jiménez, en su informe leído por Núñez Pérez, ocultó de forma deliberada que se trata de un programa nacional de préstamos auspiciados por el gobierno del presidente Luis Abinader.

El día que fueron anunciados los supuestos préstamos por el titular de PROMiPYME, Porfirio Peralta, Jimémez estuvo presente, pero fue solo para la pose ante las cámaras.

En esta ocasión, el regidor Luis Flores, de la Fuerza del Pueblo, se percató del “truco” empleado por el alcalde en su informe y le respondió que:

-“A mi no me gusta que me confundan en los informes, y yo digo, la PROMiPYME, cuando habla de la PROMiPYME es un proyecto nacional de la Presidencia de la República. Yo creo que aquí ni siquiera hay que dar ese informe”.

La representante de Jiménez, en este caso, enmudeció al quedar su jefe en evidencia.

No es la primera vez que Jiménez intenta presentar como suyos logros que son de otras instancias.

Así ha ocurrido con la pavimentación de calles y avenidas de Santo Domingo Este, que Jiménez presenta como realizaciones de la Alcaldía, cuando en realidad se trata de acciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por disposición del presidente Luis Abinader, que ha acudido en su auxilio y realiza múltiples obras en SDE.

Esta vez, Luis Flores atrapó a Jiménez con las manos en la masa.

