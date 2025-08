Para una mejor Rd: el cambio que se necesita

Por Milton Olivo

Para construir el futuro óptimo en la Republica Dominicana, pasa porque los ciudadanos en sus respectivas comunidades se conviertan en agentes activos de la solución. Nuestras comunidades, son ciudades de contrastes: llena de vida, de historia, de talento humano y de una energía comunitaria que solo necesita canalizarse.

Pero también son comunidades que claman por transformación, muy especialmente de la conciencia ciudadana. El verdadero cambio empieza en la acera, en el hogar, en la esquina de cada barrio. Es una crónica posible. Y debe comenzar ahora.

Repatriar el capital emocional y económico

Muchos dominicanos, de todas las comunidades han salido del país buscando mejores oportunidades. Pero hay algo que nunca se pierde: el vínculo con la tierra. Repatriar capitales no solo implica traer dinero del extranjero para invertirlo aquí y crear oportunidades y empleos; también significa revalorizar la identidad local, volver la mirada a nuestras raíces y construir futuro con base en el orgullo de pertenecer a su comunidad.

Los ciudadanos, empresarios y emprendedores deben mirar su ciudad como un lugar fértil para invertir: desde pequeñas empresas familiares hasta proyectos de innovación social. Esta inversión local no solo dinamiza la economía, sino que crea empleo, esperanza y arraigo.

El espíritu del voluntariado: el alma de la transformación

La cultura del voluntariado es el alma de cualquier comunidad fuerte. Que jóvenes, adultos y personas mayores asuman responsabilidades comunitarias, sin esperar nada a cambio, es lo que diferencia una ciudad indiferente de una ciudad con corazón.

Organizar jornadas de limpieza, pintar escuelas, reparar aceras, sembrar árboles o acompañar a personas mayores no requiere más que voluntad. Si cada quien aporta una hora a la semana, el cambio será visible en meses.

Una ciudad limpia, una ciudad digna

Uno de los gestos más cotidianos pero más poderosos es no tirar basura en las calles. La basura no es solo un problema visual: contamina, enferma, degrada. Cada ciudadano debe asumir que la ciudad no es del ayuntamiento: es de todos.

Llevar la basura hasta los contenedores, y cada uno, no solo las juntas de vecinos, deben participar en la vigilancia comunitaria para llamar la atención a los faltones, es una forma de gobernanza ciudadana real y efectiva.

Sembrar un futuro verde desde la cocina

En cada hogar dominicano en la cocina se generan semillas: de ají, auyama, tomate, lechosa, berenjena, etc. En lugar de desecharlas, ¿Por qué no sembrarlas en tarros, galones cortados, cubetas, etc?

Los patios, balcones y azoteas pueden convertirse en jardines urbanos. Esto no solo mejora el entorno visual y aporta alimentos, sino que ayuda a mitigar el calentamiento global. Nuestras comunidades necesitan más verde, y está en nuestras manos plantarlo.

El bache frente a tu casa también es tu responsabilidad

Si hay un hoyo frente a tu casa o negocio, no esperes que lo arreglen las autoridades. Con un poco de cemento, arena, voluntad y sentido de comunidad, puedes taparlo. No es solo un acto de mejora urbana: es un símbolo de apropiación y cuidado por el lugar que habitamos.

Esta actitud debe replicarse: si algo está roto, repáralo. Si algo está sucio, límpialo. Si algo puede mejorar, mejóralo. Así se construyen las ciudades deseables.

La ciudad que merecemos, la hacemos juntos

La población o los ciudadanos deben sentirse motivados a sumarse a una dinámica desarrollista. La transformación real empieza hoy, con pequeñas acciones ciudadanas que se suman como gotas en un río.

Cuando cada habitante asuma que la ciudad también es suya, y por tanto es corresponsable del bienestar colectivo, entonces veremos calles más limpias, árboles en cada esquina, negocios floreciendo, jóvenes comprometidos, adultos inspirando, y un entorno donde todos queramos vivir.

La ciudad no cambia cuando este cambio lo ejecuta el gobierno. Cambia cuando la gente decide amarla, lo cual se refleja con acciones enfocadas hacia el bien común.