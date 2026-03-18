Policía Nacional y Ministerio Público investigan homicidio y herida tras discusión en juego de baloncesto en Santiago.

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SANTIAGO.- La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, profundiza las investigaciones para identificar y localizar al responsable de un hecho ocurrido la noche del martes en el sector Altos de Rafey, donde un hombre falleció y un adolescente resultó herido por arma de fuego, tras una discusión vinculada a un juego de baloncesto.

La víctima fue identificada como Adonis Domingo Abreu, de 34 años, quien murió a causa de una herida de bala en el tórax, según certificó el médico legista actuante.

En el incidente también resultó herido un adolescente de 17 años, quien presenta una herida de bala en el brazo izquierdo.

De acuerdo con informes preliminares, el hecho se produjo mientras varias personas observaban un juego de baloncesto en una cancha del referido sector, donde se originó una discusión entre el hoy occiso y otro individuo, presuntamente por la forma de juego.

El agresor se retiró del lugar y regresó minutos después a bordo de una pasola, realizando varios disparos sin mediar palabras.

Miembros de la Policía Científica realizaron el levantamiento de la escena, donde recolectaron evidencias balísticas, mientras que el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

La Policía Nacional reiteró que mantiene activa la investigación junto al Ministerio Público y continúa las labores para identificar, ubicar y apresar al responsable, a fin de ponerlo a disposición de la justicia.

De igual forma, indicó que ofrecerá información oportuna conforme avancen las investigaciones.