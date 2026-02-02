Presidente del Senado dispuesto a citar ejecutivos de Aerodom por retraso en mejoras aeroportuarias

Fuente externa

Santo Domingo, RD. El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, respaldo plenamente la posición del presidente Luis Abinader, quien advirtió que el Gobierno está dispuesto a acudir a los tribunales si la empresa Vinci Airports, matriz de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), no cumple con la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas, conforme a lo establecido en el contrato de concesión.

En ese sentido, el titular del Senado informó que ejercerá, sin vacilaciones, la facultad constitucional de fiscalización ante el retraso en el inicio de los trabajos a cargo de Aerodom.

Ricardo de los Santos explicó que hará uso de las atribuciones que le confieren los artículos 92 y 93, numeral 2, así como el artículo 94 de la Constitución de la República, además de lo dispuesto en la Ley 8425 sobre fiscalización y control del Senado, específicamente en su numeral 5, literal A, para invitar formalmente a la empresa a comparecer ante ese hemiciclo.

“El Senado de la República está en la obligación de velar por el cumplimiento de los contratos y la transparencia en la ejecución de los compromisos asumidos con el Estado dominicano, por ello, Aerodom deberá explicar las razones del retraso en el inicio de los trabajos, tal como lo establece el contrato suscrito”, expresó.

El presidente del Senado reiteró que esta acción forma parte del compromiso del órgano legislativo con la rendición de cuentas, el respeto al marco constitucional y la defensa del interés nacional, y aseguró que el Congreso continuará actuando con responsabilidad y firmeza en el ejercicio de sus atribuciones.