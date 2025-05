Protocolos Migratorios

Por María Hernández

Realmente produce impotencia e indignación la forma en que se trata a los ilegales de nacionalidad haitiana que vienen a trabajar o estudiar a la República Dominicana.

Al parecer, la Dirección General de Migración no cuenta con un protocolo creíble para detener a los ciudadanos que se encuentran en condición irregular, en nuestro país, y lo que se observa es que para esa institución solo son ilegales los individuos de tez oscura, pelo crespo,nariz no perfilada y mirada exaltada, los blancos con pelo liso y dorado , ojos azules o verdes , negros o marrones, a esos no se les ocurre detenerlos, sin embargo aparecen ciudadanos haitianos con esas características.

Hay dominicanos hasta de piel más oscura que la de nuestros vecinos y han sido detenidos a pesar de que muestran su documento de identidad, lo que indica que el único protocolo del que se llevan los agentes de Migración es el de la apariencia física, como se ha denunciado en medios de comunicación y redes sociales.

Las asociaciones de industrias, de jóvenes empresarios, comerciantes chinos, constructores, entre otros deben reunirse con el gobierno y con Migración y planificar lo que van a hacer con esos trabajadores haitianos que lo que vienen a nuestro país es a dejar su sudor y hasta sangre, en muchos casos y los regresan a su país a entregarlos a los desalmados grupos a los que les han salido corriendo.

También, hay que resaltar que los medios de transporte en los que trasladan a los ilegales detenidos siguen siendo obsoletos y propios de las guaguas rurales que transitan en Haití, como lo pudimos observar en un viaje que realizamos a esa nación, en una ocasión, a pesar de que se ha anunciado la adquisición de nuevos medios de transporte hasta con aire acondicionado.

Aunque las detenciones de Migración se observan con más frecuencia hacia los ciudadanos del vecino Haití, no significa eso que los inmigrantes sólo vienen de esa nación independientemente si se trata de ciudadanos legales o ilegales, Estados Unidos es el segundo país con mayor presencia de extranjeros en la República Dominicana, a pesar de que datos más recientes señalan a Argentina como el segundo destino con más extranjeros en nuestro país.

Le siguen España, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Italia, Colombia, Francia, Alemania, México, China, Perú, Canadá y Suiza, entre otros.

Haití, como nuestro vecino más cercano debería estar dentro de la lista de los países que no necesitan visa ni tarjeta para entrar a nuestro país, pero la situación de caos y falta de documentación de que adolece esa nación no lo permite.

De acuerdo a estudios realizados en el 2020 por Datos Macros en la República Dominicana viven 603,794 inmigrantes.

El jueves 29 de mayo, el embajador de Haití le solicitó al gobierno dominicano un permiso para la entrada de 52 estudiantes de esa nación. Así se deben sentar a planificar la forma en que se puede regularizar la situación de miles de ilegales que se encuentran en nuestro país y otros en tránsito.

En ese sentido, esta semana, las principales organizaciones políticas, encabezadas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo, entre otras, acordaron analizar en la sede del Consejo Económico y Social (CES), la problemática haitiana desde seis ejes o mesas de trabajo dentro de los que se encuentra, en primer lugar, el tema migratorio, comercio bilateral, desarrollo de la comunidad fronteriza, seguridad nacional, relaciones internacionales y el tema laboral.

Vamos a esperar que de esos encuentros salgan propuestas que lleven tranquilidad tanto al vecino Haití como a la República Dominicana amenazada, de manera constante, por el trasiego de ciudadanos indocumentados que salen huyendo al caos que vive desde hace años esa nación con la que compartimos frontera.