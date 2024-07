RD se despide del Fùtbol Olímpico con empate 1-1 ante Uzbekistan

Por: Leòn Felipe Rodrìguez

PARIS, FRANCIA.-La Repùblica Dominicana se despidiò de las competencias del Torneo de Fùtbol de los Juegos Olìmpicos , «Parìs 2024» con un empate a un gol por bando ante sus opositores de Uzbekistan, partido correspondiente al al Grupo C.

El delantero dominicano #09 Rafael Núñez, convirtiò con éxito un penalti para marcar un gol en el partido de fútbol masculino del grupo C entre República Dominicana y Uzbekistán durante los Juegos Olímpicos de París 2024 , choque disputado en el Parque de los Príncipes en París este martes 30 de julio.

La república de Uzbekistán, tambièn se despidiò del certamen futbolìstico olìmpico en un duelo en el que los dominicanos iniciaron en el marcador por medio de Rafael Núñez, de penalti, y que los asiáticos lograron igualar apenas siete minutos después con un tanto de Alisher Odilov.

República Dominicana saltó al campo de competencia con un planteamiento muy ofensivo. Defensa de tres, dos carrileros abiertos y tres jugadores de clara vocación ofensiva.

Ese esquema táctico, aún así, no le sirvió para romper la defensa uzbeka hasta los 25 minutos, cuando Rafael

Núñez lanzó un disparo que supo despejar bien Vladimir Nazarov.

Uzbekistán también tuvo sus ocasiones, aunque hasta el final de la primera mitad se mantuvo poco aguerrido en ataque. Aún así, justo antes del descanso pudo marcar con un disparo de Alisher Odilov que sacó cuando el balón iba a las mallas Edgar Pujol.

La alegría le duró poco a los dominicanos porque solo siete minutos después Eldor Shomurodov dirigió bien un contraataque que culminó con un buen disparo desde el centro del área Alisher Odilov.

Con el empate República Dominicana suma dos puntos y queda tercera del grupo por delante de Uzbekistán, cuarta y colista con solo uno.

El partido correspondiò a la tercera y última jornada de la fase de grupos del Grupo C disputado en el Parque de los Príncipes de París.Por: Leòn Felipe Rodrìguez

PARIS, FRANCIA.-La Repùblica Dominicana se despidiò de las competencias del Torneo de Fùtbol de los Juegos Olìmpicos , «Parìs 2024» con un empate a un gol por bando ante sus opositores de Uzbekistan, partido correspondiente al al Grupo C.

El delantero dominicano #09 Rafael Núñez, convirtiò con éxito un penalti para marcar un gol en el partido de fútbol masculino del grupo C entre República Dominicana y Uzbekistán durante los Juegos Olímpicos de París 2024 , choque disputado en el Parque de los Príncipes en París este martes 30 de julio.

La república de Uzbekistán, tambièn se despidiò del certamen futbolìstico olìmpico en un duelo en el que los dominicanos iniciaron en el marcador por medio de Rafael Núñez, de penalti, y que los asiáticos lograron igualar apenas siete minutos después con un tanto de Alisher Odilov.

República Dominicana saltó al campo de competencia con un planteamiento muy ofensivo. Defensa de tres, dos carrileros abiertos y tres jugadores de clara vocación ofensiva.

Ese esquema táctico, aún así, no le sirvió para romper la defensa uzbeka hasta los 25 minutos, cuando Rafael Núñez lanzó un disparo que supo despejar bien Vladimir Nazarov.

Uzbekistán también tuvo sus ocasiones, aunque hasta el final de la primera mitad se mantuvo poco aguerrido en ataque. Aún así, justo antes del descanso pudo marcar con un disparo de Alisher Odilov que sacó cuando el balón iba a las mallas Edgar Pujol.

La alegría le duró poco a los dominicanos porque solo siete minutos después Eldor Shomurodov dirigió bien un contraataque que culminó con un buen disparo desde el centro del área Alisher Odilov.

Con el empate República Dominicana suma dos puntos y queda tercera del grupo por delante de Uzbekistán, cuarta y colista con solo uno.

El partido correspondiò a la tercera y última jornada de la fase de grupos del Grupo C disputado en el Parque de los Príncipes de París.